Bahar sizi yormasın!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Güneş sıcacık yüzünü gösteriyor, rengarenk çiçekler açıyor ama siz yataktan bir türlü çıkamıyor musunuz? Öyleyse yüzbinlerce bahar yorgunundan biri de siz olabilirsiniz!

Yazı: Ayşegül Uyanık Örnekal



Doğanın uyanıp, kuşların cıvıl cıvıl şarkılarıyla müjdelediği bahar mevsimi içimizi ferahlatıyor. Oysa birçoklarının neşeyle geçirdiği bu mevsim, kimileri için yorgunluk anlamına geliyor. Kışın etkilerinden bir türlü kurtulamayan metabolizma, bu güzel mevsime kapatıyor kendini...Bahar yorgunluğu olarak bilinen mevsimsel depresyon erken fark edilip, gerekli önlemler alınmazsa ağır rahatsızlıklara neden olabilen Tükenmişlik Sendromu’nu da tetikleyebiliyor.



BUNLARI DENEYİN

Bahara girerken üstümüze çöken bitkinlik hali tesadüf değil! Vücut, havaların aniden ısınmasına adaptasyon sağlamak için adrenalin ve kortizol hormonlarının salınımını artırıyor. Bu mevsimde sıcak havayla birlikte artan elektrik yükü yorgunluğa, halsizliğe ve eklem ağrılarına yol açıyor. Pozitif yükler vücutta zindeliğe ve coşkuya yol açarken; negatif olanlar yorgunluk ve halsizliği de beraberinde getiriyor. Bahar aylarında, hava sıcaklıklarına bağlı olarak metabolizmada oluşan değişiklikler, insan vücudunun bu elektrik yükünden etkilenmesini artırarak yorgunluğa neden oluyor. Birçokları sabahları daha yorgun uyanıyor, var olan hastalıklardan kaynaklanan şikayetlerinin arttığını hissedebiliyor. Kentlilerin küçük yerleşim yerlerinde yaşayanlara oranla daha yoğun yaşadığı bu duygu durumunun nedenleri arasında; hava kirliliği, trafik, sanayi kirliliği ve hayat şartlarının daha zorlayıcı olması yer alıyor. Tabii kendi yarattığımız nedenleri de unutmamak gerekiyor... Bu nedenle olaylara iyimser ve olumlu bakmak, bahar yorgunluğuyla mücadeleye yardımcı olabiliyor.



UZMANA DANIŞIN

Bahar yorgunluğu belirtilerinin uzun sürmesi halinde bir uzmana başvurarak; kansızlık, enfeksiyon, tiroid hastalıkları, kronik yorgunluk sendromu, bağışıklık sistemi hastalıkları ve psikolojik rahatsızlıklar gibi diğer nedenlerin de araştırılması önem taşıyor.



GÜCÜNÜZE GÜÇ KATIN

• Alkol ve sigaradan mümkün olduğunca uzak durun.

• Sosyal hayattan uzak kalmayın, arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirin.

• Giysilerinizin bahara uygun renk ve kalınlıkta olmasına dikkat edin.

• Uyku saatlerinizi değiştirmeyin, mevcut düzeninize devam edin.

• Doğada zaman geçirerek, bolca oksijen alın.

• Mümkün olduğunca hareket edin, egzersiz ve yürüyüş yapın.