Balığın bir faydası daha...

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Sardalya, somon, uskumru gibi yağlı balıkları tüketmenin ileri yaşta işitme kaybı riskini azaltığını biliyor muydunuz?

Amerikalı bilim adamlarının araştırması, haftada iki kez sardalya, somon ya da uskumru gibi yağlı balıkları tüketen ileri yaştaki kişilerde işitme kaybı riskinin azaldığını ortaya koydu.



Bilim adamları, 65 bin 215 hemşirenin sağlık durumunu ve beslenme alışkanlarını 18 yıl boyunca inceledi. Bu süreçte 11 bin 606 kişide işitme kaybına rastlandı. Haftada iki kez omega 3 bakımından zengin balıkları tüketenlerde işitme kaybının yüzde 20 az olduğu görüldü.



Bilim adamlarından Dr. Sharon Curhan, ileri yaştaki işitme kaybının kalp sağlığıyla bağlantılı olduğuna dikkati çekti.



Curhan, yaşlılıktaki işitme kaybı önlenemez gibi görünse de sonuçların beslenmeye dikkat etmenin riski azaltabileceğini gösterdiğini vurguladı.



Araştırmanın sonuçları "American Journal of Clinical Nutrition" dergisinde yayımlandı.