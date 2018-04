Baş ağrınızın sebebi ne?

Hiçbir neden yokken başınız ağrıyor ve bu sizi hayata küstürüyorsa, sorunun kaynağını bulmanın zamanı geldi demektir...

Yazı: Ayşegül Uyanık Örnekal/ Formsanté Dergisi



Sebepsiz yere ortaya çıkan baş ağrıları birçok kadının ortak sorunu... Kimileri bunu doğal yollarla çözmeye çalışırken, kimileri de hiç vakit kaybetmeden ağrı kesicilerden medet umuyor. Ama toplumun büyük kısmı bu sorunun çözümüne dair bir uzmandan yardım almayı düşünmüyor. Oysa istatistikler, dünyada her beş kişiden birinin düzenli olarak baş ağrısı çektiğini gösteriyor.



Türlerine göre baş ağrıları

Baş ağrıları primer ve sekonder olarak ikiye ayrılıyor. Primer baş ağrıları kendiliğinden oluşurken, sekonder grup başka bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkıyor.

Baş ağrısıyla savaşırken mümkünse ilaç kullanmamaya ya da olabildiğince ertelemeye özen gösterin. Bu sorunla başa çıkmak için tercihinizi doğal yöntemlerden yana kullanın. Gevşeme hareketleri, masajlar, bitki kürleri ve düzenli uykunun baş ağrısını gidermeye yardımcı olduğunu unutmayın.



1. Primer baş ağrıları

Baş ağrılarının yüzde 90’lık kısmını oluşturan primer grup, herhangi bir hastalıkla ilişkili olmaksızın ortaya çıkıyor.

Gerilim tipi baş ağrısı: En sık görülen baş ağrısı tipini oluşturan bu grup, her gün veya aralıklı olarak ortaya çıkıyor. Aralıklı seyreden türü yüzde 30-35 oranında görülüyor. Stres nedeniyle oluşan bu sorun en çok kadınları etkiliyor. Sıklıkla enseden veya alın bölgesinden başlayarak yukarı doğru çıkıyor ve tüm baş bölgesine yayılıyor. Yetersiz uyku, fiziksel zorlanmalar, stres ve depresyon gibi nedenlerle ortaya çıkan bu ağrı orta veya hafif şiddette seyrediyor ancak günlük aktiviteyi engellemiyor.

Migren: Hormonal faktörlerin ağır basması nedeniyle daha çok kadınları etkileyen bu ağrı bazen dört saatle sınırlıyken, bazen üç gün boyunca devam edebiliyor. Ataklar şeklinde gelen migren ağrısı yüzde 80 oranında belirti vermiyor. Yüzde 15’lik kısmı ise ağrının bir saat öncesinden başlayan görme bozukluğu ve sinir sistemi sorunlarıyla ortaya çıkıyor. Görme bozukluğu, sık idrara çıkma, çok su içme, aşırı neşeli olma veya çevreyle ilişkiyi kesme de migren atağının en belirgin işaretlerini oluşturuyor. Bu belirtilerin ardından ortaya çıkan ağrı ataklar halinde geliyor. Ağrıya zaman zaman bulantı ve kusmanın yanı sıra, ışık, ses ve koku hassasiyeti de eşlik ediyor. Sıcak ve nemli ortamlar, parlak ışıklar, stres, aşırı gürültülü yerler, keskin kokular, kan şekerinin düşmesi, aşırı sigara içilmesi, regl dönemlerindeki hormonal değişiklikler, peynir, çikolata ve alkol gibi bazı besinler ya da içecekler de migreni tetikliyor.

Küme tipi baş ağrısı: Daha çok erkekleri etkileyen bu ağrı sonbahar ya da ilkbahar gibi yılın belirli dönemlerinde görülüyor. Hemen her gün, günde birkaç kez hissedilen ağrı, daha çok tek göz çevresinde veya alnın sadece tek tarafında beliriyor. Gözde ortaya çıkması halinde kızarıklık, göz yaşarması veya göz bebeklerinin küçülmesi gibi belirtiler de görülebiliyor. Genellikle uyku esnasında gelişen bu ağrıların ortaya çıkmasında sigara ve alkol tüketiminin etkin rol oynadığı biliniyor.



2. Sekonder baş ağrıları

Bu tür ağrılar, tümör, damar tıkanıklığı ya da beyinde enfeksiyon gibi ciddi hastalıklar sonucu ortaya çıkıyor. Bu ağrıların tedavisini ağrının türü belirliyor. Medikal tedaviler ağrının sıklığını ve şiddetini azaltmaya yardımcı oluyor. Bununla beraber akupunktur, biofeedback, kas masajları gibi yöntemler ile yürüyüş ve yüzme de fayda sağlıyor.



3. Diğer baş ağrıları

Saplanma baş ağrısı: Bu baş ağrısı yalnızca birkaç dakika sürüyor. Ancak saatte bir veya birkaç kez, bazen de gün içinde ara sıra tekrarlanıyor. Göz çevresinde 5-10 dakika süreyle, çok şiddetli, günde 20-30 kez tekrarlayan ağrılar da olabiliyor.

Göz yaşarması ve kızarmanın eşlik ettiği baş ağrısı: Bu tür ağrılar sinir sisteminin ağrı hassasiyeti sonucu oluşuyor.