Bayrama özel beslenme önerileri

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Kurban Bayramı geldi. Etin baş tacı edildiği bu dönemi sağlık sorunları yaşamadan atlatmanın püf noktalarını Hisar Intercontinental Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu’ndan öğrendik…

Sağlıklı muhafaza edin!

Mutlaka veteriner kontrolünden geçmiş kurbanlık alın ve etini pişirmeden önce en az 24 saat bekletin. Etler sindirimi zor olan besinler olduğu için özellikle mide bağırsak problemi yaşayabilirsiniz. Çiğ et ürünleri, buzdolabında 2-3 günden fazla tutulursa bozulma başlar. Bu nedenle tüketeceğiniz kadarını buzdolabında, daha sonra tüketeceklerinizi ise kullanım alanınıza göre ayırarak buzlukta saklayın. Dondurucuya küçük parçalar halinde saklayacağınız ürünleri, plastik buzdolabı poşetlerinde veya yağlı fırın kâğıtlarına sararak saklayın. Alüminyum folyo ve cam kaplarda asla dondurmayın, folyo ile saklandığında; alüminyum zamanla korozyona (aşınmaya) uğrayacak ve besinlere geçecektir. Cam kaplar ise donmanın verdiği genleşmeyle camın patlamasına yol açar. Etlerinizi daha sonra nasıl kullanacaksanız öyle saklayın. Eğer kıyma olarak kullanacaksanız, kıyma şeklinde, kuşbaşı kullanacaksanız kuşbaşı şeklinde veya bir yemeklik olacak şekilde saklayın. Dondurucudan çıkan bütün eti, kıyma haline getirmek, bakteriyel yükü çok fazla artırır, ayrıca besin öğesi kaybına yol açar. Dondurduğunuz güne ait tarihi kaydedin. En çok bir yıl saklanabileceği için, bu tarih çok işe yarayacak. Buzlukta depolarken ilk giren ilk çıkar kuralını uygulayın. Tüm donmuş ürünler, çözüldükten sonra tekrar dondurulmamalı ve kısa süre içinde tüketilmelidir. Buzluktan çıkardığınız eti oda ısısında değil buzdolabının alt raflarında temiz bir kap içerisinde çözdürün. Altındaki kabın içinde su birikmesi, bozulmayı kolaylaştırır. Bu nedenle kabı sık sık değiştirin. Çabuk çözünmesi için kalorifer, soba üzerinde çözdürme, sıcak suda ya da oda sıcaklığında bekletme gibi yöntemler sakıncalıdır. Çözdürdüğünüz eti hemen pişirin.



