Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca Çayır Tezal, “Kişiyi strese ve depresyona sokan pek çok faktör bulunuyor. Kayıplar, boşanmalar, iş kaybı, maddi problemler gibi stres oluşturan faktörler kronik olarak diş eti ve çevre dokulara zarar verebiliyor. Kişinin belirli bir zaman süreci içinde spesifik bir hastalığa yakalanma olasılığı risk olarak biliniyor. Stres de diş eti hastalıkları için değiştirilemeyen bir risk faktörü yani risk belirleyicisi oluyor” diyor.
*Formsante dergisinden alınmıştır.