menu

close

menu

close

menu

close

Belki de sorun stres!

Belki de sorun stres!

Stresin insan sağlığına zararları saymakla bitmiyor. Klinik çalışmalar ve sistematik derlemelerde, günümüzün önemli problemlerinden olan stres ve diş eti hastalığı arasında pozitif bir ilişki olduğunu belirtiyor.

Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca Çayır Tezal, “Kişiyi strese ve depresyona sokan pek çok faktör bulunuyor. Kayıplar, boşanmalar, iş kaybı, maddi problemler gibi stres oluşturan faktörler kronik olarak diş eti ve çevre dokulara zarar verebiliyor. Kişinin belirli bir zaman süreci içinde spesifik bir hastalığa yakalanma olasılığı risk olarak biliniyor. Stres de diş eti hastalıkları için değiştirilemeyen bir risk faktörü yani risk belirleyicisi oluyor” diyor.

*Formsante dergisinden alınmıştır.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Sesinize iyi bakın
Beyniniz için spor yapın
Huzur egzersizde mi?
Hastalığa antioksidanlarla savaş açın
Hasta olarak haklarınızı biliyor musunuz?
İyi bakterilere hayatınızda yer açın
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Sesinize iyi bakın
Beyniniz için spor yapın
Huzur egzersizde mi?
Hastalığa antioksidanlarla savaş açın
Hasta olarak haklarınızı biliyor musunuz?
İyi bakterilere hayatınızda yer açın

En çok okunanlar

Son Eklenenler