Beynin 'cinsiyeti' değişti

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Dişi farenin beyni, enjekte edilen bir enzimle erkek beynine dönüştürüldü!

Amerikalı bilim adamları dişi farenin beynini "erkekleştirdi".



Maryland Üniversitesi'nden bilim adamları, yeni doğan farelerdeki beyin gelişimini araştırdı. Bilim adamları, cinsiyetin belirlenmesinde rol oynayan beyin bölgesinin DNA'sını değiştirmek için dişi farelere DNMTs adı verilen bir enzim enjekte etti. Beyni "değişen" bu farelerin fiziksel olarak dişi olmasına rağmen erkek fare davranışları sergilediği saptandı.

Araştırmaya imza atanlardan Bridget Nugent, bugüne kadar doğumdan sonra cinsiyete müdahalenin imkansız olduğunun düşünüldüğünü hatırlatarak bir ilke imza attıklarını vurguladı.



"Erkekleşme" sürecinde hangi hormon ve hücrelerin rol oynadığını da gören bilim adamları, bu süreçte beynin bağışıklık sisteminin temelini oluşturan mikrogli hücrelerinin prostagladin adlı bileşenleri salgıladığını açıkladı. Bilim adamları çalışmayla DNMTs enziminin bağışıklık sistemi ve "beynin cinsiyetine" etkisinin belirlendiğine de dikkati çekti. Araştırmanın sonuçları "Nature Neuroscience" dergisinde yayımlandı.



Anne karnında insanlar ve birçok hayvanın beyninin erkek ya da dişi özelliklerle geliştiği, birçok türde dişi ve erkek beyninin büyüklüğünün farklı olduğu biliniyordu. Ancak bu farklılığın nasıl meydana geldiğine ilişkin çok az bilgi bulunuyordu. (AA)

