Beyninizin hakimi siz olun

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Harekete geçebilmek için stres herkese lazım ancak bir yere kadar…. Gereğinden fazlası ile savaşmayı beyninize ve bedeninize öğretmek ise sizin elinizde…

Yazı: Yaprak Çetinkaya / Formsanté



ster öğrenci olun, ister sporcu, isterseniz yönetici… Bu hayatın içinde emek verdiğiniz alanda en iyi performansı gösterebilmeniz için vücudunuzun düzgün çalışması gerekiyor. Bu yüksek performansın kalıcı olması içinse bu düzgün çalışmayı sizin kontrol edebiliyor olmanız… Örneğin kalp atışlarınız hızlandığında onu normal hızına döndürebilmelisiniz… Kalbinizi avuçlarınıza alıp ona sakinleşmesini fısıldayamayacağınıza göre bunu nasıl yapacaksınız? Soruyu Psikiyatrist Dr.Tanju Sürmeli yanıtlıyor ve Peak Performans (Doruk Performans) yöntemi ile zihnin başka bir işle meşgul olmasını engelleyip tüm dikkatin yapılan işe verilmesinin sağlanabildiğini, böylece zihin potansiyelinin en yüksek seviyeye ulaştığını ve bu seviyeyi uzun zaman sürdürebildiğini belirtiyor.



Psikiyatrist Dr. Tanju Sürmeli, beynin yönetiminde bilinçli kısmın yüzde 1-5, bilinçsiz kısmın ise yüzde 90-99 oranında rol aldığını belirterek, “Tüm sistemimizi bilinçsiz kısım, adeta otomatik pilotta yönetiyor. Hangi işi yapıyor olursanız olun başarı için otomatik pilottaki kayıtları kullanıyorsunuz. Konuşurken kelimelerimiz saniyenin üçte biri kadar zamanda, önceki kayıtlarımızdan geliyor. Ancak bu kayıtları kullanırken bazı hatalı kayıtlar nedeniyle ortaya çıkan bazı davranışlarımızı değiştirmek istiyor ancak bunu başaramayabiliyoruz. Örneğin yöneticilik yapan bir kadın birlikte çalıştığı insanlardan her şeyi mükemmel yapmalarını bekliyor ve bu olmadığında sabırsız ve agresif davranıyor. Bu halinden kendi de memnun değil, daha sonra utandığını söylüyor ancak değiştiremiyor. Bir başkası trafikte çok sinirleniyor ve sonradan pişman oluyor, neden bu kadar sinirlendiğine anlam veremiyor. Ancak tekrar aynı ortam olduğunda yine aynı şekilde sinirleniyor” diyor. Dr. Tanju Sürmeli, bu tür davranışların altında yatan nedenleri bulmak için psikoterapi ve bilinçaltı yöntemlerinin uygulanabildiğini ancak bunların aylar hatta bazen yıllarca seanslar gerektirdiğini, kişilerin bu süreçte çalışmaya inancını kaybedip terapileri yarım bırakabildiğini, ilaç tedavilerinin ise kalıcı sonuç yaratmadığını belirtiyor.



