Bu araştırmanın sonuçları çok vahim!

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Başkent Üniversitesince 9 bin kişi üzerinde yapılan "Yeterince Temiz miyiz" başlıklı araştırma, katılımcıların yüzde 70'inin sabah yüzünü, yüzde 58,2'sinin ise tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkamadığını ortaya koydu.

Başkent Üniversitesince temizlik ve hijyen konusunda yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 70'inin sabah yüzünü, yüzde 58,2'sinin ise tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkamadığı belirlendi.



Sağlık Yönetimi Bölümünce gerçekleştirilen "Yeterince Temiz miyiz" başlıklı araştırmada, toplumda bilinmesi gereken temel sağlık davranışları incelendi. 9 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada, el-yüz ve tuvalet temizliği gibi günlük alışkanlıklar sorgulandı.



Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Simten Malhan'ın önderliğindeki araştırmada, katılımcıların yüzde 70,5'i sabah kalktığında elini yüzünü, yüzde 61,1'i dışarıdan eve döndüğünde elini yıkamadığını belirtti.



Katılımcıların yüzde 76,9'u tuvalete girmeden, yüzde 58,2'si çıktıktan sonra ellerini yıkamadığını, yüzde 87,1'i tuvalete girmeden önce ve yüzde 8,9'u çıktıktan sonra sifonu çekmediğini, yüzde 48,8'i sifonu çekerken tuvalet kapağını kapatmadığını ifade etti.



Araştırma, özellikle 15-44 yaş grubunun, diğerlerine göre temizlik konusunda daha duyarlı olduğunu, eğitim düzeyi yükseldikçe temizliğe verilen önemin arttığını gösterdi.



Prof. Dr. Malhan, hijyene verilecek önemle birçok hastalığın bulaşmasının önlenebileceğini vurgulayarak, "Ortalama 20 saniyede el yıkanabilirken, çok küçük maliyetlerle çok büyük hastalıkların önüne geçilebileceği göz ardı edilmemeli" dedi.



Malhan, basit davranışların öğretilmesiyle, bulaşıcı hastalıkların tedavisindeki yüksek maliyetlerin de önlenebileceğini ifade etti.



Sağlıklı el temizliği nasıl olmalı?

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan el hijyeni kitapçığına göre, dayanılabilecek sıcaklıkta suyla, bilekler dahil parmak uçlarına kadar ellerin iyice sabunlanması gerekiyor. El parmak aralarının 20 saniye kadar ovuşturulması önem taşıyor. Ardından da ellerin akan suda iyice durulanması gerekiyor.



Ellerin, dışarıdan eve gelince, her yemek öncesi ve sonrasında, her tuvalet çıkışında, burun temizliğinden, öksürük ve hapşırıktan, çamur-toprakla oynadıktan, parayla temastan, kedi-köpek gibi hayvanlara dokunduktan sonra, mutlaka uygun şekilde yıkanması önem taşıyor. (AA)



