Bu hatalar dişleri çürütüyor!

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Bayramda kontrolsüz tatlı ve asitli içecek tüketimi ağız ve diş sağlığında ani problemler yaşanmasına neden oluyor.

Bu dönemi sorunsuz geçirmek ve diş ağrılarından korunmak için ağız ve diş bakımına büyük özen gösterilmesi gerekiyor. Memorial Suadiye Tıp Merkezi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü’nden Dr. Dt. Aslı Tapan bayram tatilinde diş ağrılarından korunmak için bilgi verdi.



Bayramda tüketilen her şeker diş sağlığı açısından tehdit oluşturabiliyor

Tatlı, şeker, çikolata tüketiminin arttığı bayram tatilinde, şekerli gıdalar kadar asitli içecekler de dişlere zarar vermektedir. Bu tarz gıdaların sıklıkla tüketimleri diş çürüklerini hızlandırmaktadır. Özellikle gelişme çağındaki çocukların asitli içeceklerden uzak tutulması hem ağız ve diş sağlığı hem de genel sağlığı için faydalı olacaktır. Her yemek ile bakteriler, yiyeceklerle etkileşime geçerek dişlerde çürük oluşumuna zemin hazırlayan asitleri üretmektedir. Şeker, asit üretiminin artmasını sağlayan en önemli etkendir. Özellikle öğün aralarında tüketilen abur-cubur çürük oluşumu hızını artırmaktadır.



Tatile gitmeden ağız ve diş bakımı şart

Bayram tatilini uzatarak yaz tatiline gidecek kişiler, tatile çıkmadan kesinlikle ağız ve diş sağlığı için doktor kontrollerini gerçekleştirmelidir. Gittikleri tatil beldesinde, otelde ağız ve diş sağlığı merkezi olmaması durumunda tedavi yaptıramayan kişilere tatilleri zehir olabilir. Bunun için tatile çıkmadan yapılacaklar listesinin başında ağız ve diş kontrolü olmalıdır. Dişlerde en küçük bir hassasiyet varsa bu tür tedaviler vakit kaybetmeden yapılmalıdır; çünkü çürükler oluşumunda herhangi bir belirti vermeden sinsice ilerler ve çok hızlı yayılabilir.



Yemekten 1 saat sonra dişleri fırçalamak aşınmayı önler

Ağız ve diş sağlığı konusunda yapılan en önemli hatalardan biri de yemekten hemen sonra dişleri fırçalamaktır. Asitli yiyecek ve içecek tüketimi sonrası hemen dişleri fırçalamak dişlerdeki aşınmayı daha da hızlandırmaktadır. Asitli yiyecek ve içeceğin dişle teması sonucu diş minesi geçici olarak yumuşamaktadır. Bu yumuşama zamanla önemli bir aşınmaya ve dolayısıyla diş minesinin incelmesine ve beraberinde dişlerde duyarlılığa neden olmaktadır. Dişlerin yemekten bir saat sonra fırçalanması doğrudur.



Çürükten koruyan önlemler

Şekerli gıdalar tüketildikten sonra mutlaka su içilmeli ya da ağız bol su ile çalkalanmalıdır. Şekersiz sakız çiğneme de ağızda oluşacak asidik ortamın önüne geçerek diş çürüklerini engelleyebilmektedir. Tatlı tüketimi sonrası ağıza atılan bir parça peynir, çürüklerin önlenmesinde fayda sağlar. Çok fazla şeker tüketiminin çocukların diş ve dişetleri üzerinde yaratacağı hasarı önlemek için tatlı tüketimi sonrası su içmeleri sağlanmalıdır. Son yıllarda yapılan araştırmalar, florürlü suların çocukların süt dişlerinde görülen çürük sayısını azalttığı ortaya koymaktadır.



Şekersiz kahve dişlerinizi korur

Kahve tanelerinin içindeki “trigonelline” isimli maddenin, bakterilerin dişe yapışmasını engellediğine dair çalışmalar bulunmaktadır. Bayram ziyaretlerinde içecek olarak şekersiz kahveyi tercih etmek; karamel, lokum gibi dişe yapışan şekerli gıdalar yerine bitter çikolatayı tercih etmek daha doğru olacaktır. Ara öğünlerde, dişleri temizleyerek plak oluşumunu önleyebilecek elma, armut gibi sert meyveler de tercih edilebilir. Bayramda özellikle çocukların; yoğurt ve pekmez ikilisi, meyveler, doğal besinler içeren kekler, ev yapımı reçeller gibi daha faydalı gıdalar tüketilmesi sağlanmalıdır. (DHA)

