Bunamaya karşı günde 3 bardak süt

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Günde 3 ardak süt, bunama riskini azaltıyor!

ABD'de bilim adamlarının yaptığı araştırma, günde yaklaşık 3 bardak süt içmenin bunama riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Sütün beyin hücrelerini korumaya yardımcı olduğu belirlendi.



ABD'de bilim adamlarının yaptığı araştırma, günde yaklaşık 3 bardak süt içmenin bunama riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Bilim adamları, sütteki glütatyon adlı antioksidanın beyin hücrelerini koruduğunu, dolayısıyla sütün bunamanın yanı sıra Azheimer ve Parkinson hastalıklarından korunmayı sağlayabileceğini de vurguladı.



Söz konusu antioksidanın serbest radikallerin beyin hücrelerine verdiği zararı azalttığını belirten bilim adamlarından Dr. Debra Sullivan, "Yıllardır sütün kemik ve kaslar için önemli

olduğu düşünülüyordu. Araştırma sonuçları, sütün beyni de koruduğunu gösterdi" ifadesini kullandı.



(AA)



