Aşırı kuru burun, kişiyi çok rahatsız edebildiği gibi canını da yakabiliyor.

Burun kuruduktan sonra burun pasajlarının içinde nem kalmıyor. Bunun nedeninin çevresel koşullar, bazı ilaçlar veya tıbbi bir durum olabileceğini belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. M. Melih Çiçek, kuru burnun evde hazırlanan ilaçlarla nemlendirilebileceğini ancak kuruluğun devam etmesi ya da acı vermesi halinde bir hekime başvurulması gerektiğini söyleyerek, şöyle devam ediyor:



“Aşırı kuru burun kanallarını tedavi etmek için normalden daha fazla sıvı tüketmek gerekiyor. Buruna bir şeyler uygulamak yerine, burun dokularını daha fazla sıvı almak suretiyle yeniden sulandırmak büyük önem taşıyor. Sprey, nemlendirici veya buhar makinesi çalıştırmak da burun kanallarını nemlendirmeye yardımcı olabiliyor. Öte yandan nemliliği sağlamak için burun deliklerine herhangi bir krem sürmenin ciğerleri etkileyebileceğini de bilmek gerekiyor.”



* Formsante dergisinden alınmıştır.

