Büyük göğüsler kamburluğa neden oluyor

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Standart ölçülerin dışındaki büyüklükte göğüslere sahip olan kadınlar günlük hayatta kısıtlanıyor. İri göğüsler kadınlarda psikolojik travmaya neden olmanın yanı sıra kamburlaşma gibi fiziksel sorunlara da yol açabiliyor.

Büyük göğüslerin kadınların yaşam kalitesini düşürdüğünü belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Sivri, "Büyük göğüs, boyun ve sırt ağrısından tutun da kişinin istediği kıyafeti giyememesi, göğüslerini saklamaya çalışması gibi birçok sağlık ve psikolojik problemleri beraberinde getiriyor” dedi.



Sivri, göğüs ölçülerinin ideal sınırlar dışında olmasının kadınlarda önemli bir estetik kusur olarak görüldüğünü söyledi. Son zamanlarda göğüs küçültme ve toparlama ameliyatlarına olan ilginin artış nedeninin, bu operasyonun keyfi bir ameliyattan daha çok zaruri bir hale gelmesinden kaynaklandığını belirten Op. Dr. Sivri, "Göğüslerin büyük ve sarkık olması, sadece kadının estetik görüntüsünü bozmuyor, bunun yanında boyun, sırt ağrısına ve kollarda uyuşmaya neden oluyor. Büyük göğüslerin vücudu öne doğru çekmesine bağlı olarak kamburlaşma başlıyor, memenin alt kıvrımının terlemesiyle pişikler ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.



Büyük göğüslerin kadınların psikolojisini de olumsuz etkilediğini ifade eden Op. Dr. Sivri, şunları söyledi:

"Büyük göğüslü olan kişilerde, göğüslerini sürekli gizlemeye çalışmak gibi bir davranış bozukluğu gözleniyor. Toplumda bakışların sürekli kendilerinde olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden kambur durmaya başlayan ve zamanla kamburlaşan kişi, dışarıdan bakıldığında da kendine karşı güvensiz bir görüntü sergiliyor. Tabi bu şikayetler göğüslerin büyümeye başladığı ve belirginleştiği ergenlik yıllarında başladığını söyledi.



(DHA)