Çayı limonla içen kadınlara iyi haber!

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Beslenme alışkanlıklarımız, hastalıklara karşı risklerimizi belirlemek açısından önemli! Bilim adamlarının bu yöndeki araştırmaları sürerken; çayını limonla içen kadınlara iyi bir haber geldi! Limonlu çayın, yumurtalık kanseri riskini azaltabileceği ortaya çıktı!

İngiliz bilim adamlarının araştırması, günde 2 fincan limonlu siyah çay içen kadınlarda yumurtalık kanserine yakalanma riskinin yüzde 30 az olduğunu ortaya koydu.



Bilim adamları, 30 yıl boyunca 200 bin kadının tıbbi verilerini ve beslenme alışkanlıklarını inceledi.



Günde 2 fincan limonlu çay içenlerde riskin azaldığına dikkati çeken bilim adamları, siyah çay ve limonun, hücrelere zarar veren serbest radikallerle mücadele eden antioksidanlar içerdiğini, bu sayede limonlu çayın yumurtalık kanserini önlemede etkili olabileceğini vurguladı.



Araştırmanın sonuçları "American Journal of Clinical Nutrition" dergisinde yayımlandı.