Son dönemin en popüler besini olan Chia tohumu, adını Maya dilinde "güç" anlamına gelen kelimeden alıyor.

Chia tohumu, nane ailesinden çiçekli bir bitki türü. Omega 3 yağ asidi açısından oldukça zengin. Yaklaşık 1mm çapında küçük oval bir yapısı var. Siyah, beyaz, gri, kahverengi gibi değişik renk tonlarından oluşuyor.



Chia tohumunun faydaları neler?

Son dönemin en popüler besini olan Chia tohumu, salatalar, yumurtalı yiyecekler gibi pek çok farklı yemek ile tüketilebiliyor. Faydaları ise saymakla bitmiyor...

- Mineral olarak çok zengin.

- Enerji veriyor.

- Ağrılara iyi geliyor.

- Günlük kalsiyum ihtiyacının %18'ini, magnezyum ihtiyacının %24'ünü karşılıyor.

- Güçlü bir antioksidan.

- Tokluk hissi vermesi nedeniyle kilo vermek isteyenler tarafından da tercih ediliyor.

- Bağırsakları temizliyor.

- Tansiyona iyi geliyor.

- Kan şekerini düzenliyor.

- Kalp ve damar hastalıklarına iyi geliyor.



Nasıl tüketmeli?

Chia tohumunu;

* Omletlerinize, pudinglerinize ekleyebilirsiniz.

* Salatalarınınızın ve yoğurdun üzerine serpebilirsiniz.

* Suda bekletilmiş Chia tohumunu yulaflı kahvaltınıza ekleyebilirsiniz.

* Sebze sularına ekleyebilirsiniz.



