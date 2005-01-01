Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de genital estetik rahatsızlıklar ilişkilerde ciddi sorunlara yol açabiliyor. Oysa birçok sorun ameliyatla çözülebiliyor; hatta bu işlemlerin bazısında iz bile kalmıyor.

Testis protezi operasyonu nasıl yapılıyor?

Bu konuda başvuran hastaların başında, küçük yaşta tek testisi alınmış vakalar geliyor. Bazen anne karnında gelişim sırasında tek testis yeteri kadar aşağı inmiyor ve kasık kanalında kalıyor. Bu inmemiş testis, genellikle ileriki yaşlarda kansere yol açabildiğinden hasta küçükken alınıyor. Hormonal açıdan ve çocuk sahibi olmak için tek testis yeterlidir ama evlenmeden önce erkekler, eksik testisin yerine konmasını isteyebiliyor. Yani testisin silikon implant ile yerine konması sadece estetik bir ameliyat. Bu ameliyatta hastanın sağlam olan testisi ile aynı büyüklükte özel silikon testis implantları kullanılıyor. İmplantı torbaların, iyice apış arasına yakın arka kısmından yerleştiriyoruz. Hasta ayakta ya da yatarken dahi ameliyat izi görülmüyor, testislerden birinin silikon implant olduğu anlaşılmıyor. Tamamen izsiz bir ameliyat denebilir. Silikon implantların yumuşaklığı doğal testislere çok yakın olduğundan elle anlamak da çok zor.



Peniste eğriliğin düzeltilmesi ameliyatı nasıl yapılıyor?

İlişki sonrasında dert edilen ama çaresi olan sorunlardan biri de peniste eğrilik olması. Penis eğriliği aslında ciddi bir sorun olabilir. Eğriliğin açısı fazla ise bu, ilişkiye girmeyi zorlaştırıyor. Bu konuda şüphesi olan erkeklerin düğünden en az iki ay önce doktora danışmalarını tavsiye ediyorum. Muayeneden çok ereksiyondaki durum önemli olduğu için hastanın ereksiyondaki duruşu gösteren 1-2 fotoğraf getirmesi çok faydalı. Eğer eğrilik fazla ise bu durum cerrahi olarak düzeltilebiliyor ve sonrasında iz kalmıyor. Penis eğriliğinin düzeltilmesi için yapılan kesi tam sünnet dikiş hattı üzerinde oluyor; yani erkek sünnetli ise ameliyat dikişi de yine bu sünnet hattı üzerinde oluyor. Yeni ve anlaşılır bir dikiş izi kalmaması iyi tarafı. İzin tam iyileşmesi için düğünden en az iki ay önce bu ameliyatın yaptırılması öneriliyor. Sonuçta yeni bir iz kalmasa da sünnet hattındaki dikişin düğünden önce iyice iyileşmesi gerekiyor.





Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oytun İdil



Penis uzatma ve kalınlaştırma ameliyatları nasıl yapılıyor?

Erkeklerin doktora başvurmalarının bir diğer sebebi de penis uzatma ve kalınlaştırmadır. Penis uzatma ameliyatı her zaman kalınlaştırma ile birlikte yapılıyor ve penisin dibinde Y şeklinde bir dikiş izi bırakıyor. Bu iz zamanla silikleşiyor ve biraz tüy bırakılırsa neredeyse fark edilmez hale geliyor. Yine de tamamen izsiz bir ameliyat değil. Penis kalınlaştırma ise tamamen izsiz bir ameliyat, çünkü 2 milimetrelik küçük deliklerden kanüllerle yapılıyor. Dört milimetrelik orta kalınlıktaki kanüllerle göbek bölgesinden yağ alınıyor, 2 milimetrelik ince kanüllerle penis cilt altına yağ enjekte ediliyor. Kanüllerin girdikleri delikler birer dikişle kapatılıyor. Bu dikişler üç hafta içinde kendiliğinden düşüyor ve geride fark edilir bir iz kalmıyor. Enjekte edilen yağın tutması içinse ameliyattan sonraki üç hafta içinde ilişkiye girmemek gerekiyor. Bu yüzden düğünden bir ay kadar önce başvuran bir hastaya rahatlıkla izsiz bir şekilde penis kalınlaştırma yapılabiliyor.