Kaslara güç veren D vitamini, eksikliğinde bahar yorgunluğunu da tetikliyor.

D vitamini eksikliğinde kaslarda güçsüzlük ve ağrı yaşandığını ifade eden Diyetisyen Taylan Kümeli, “D vitamini kaslara güç sağlayıp, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yorgunluk ve vücudunda yaygın ağrısı olan kişiler, mutlaka kanda D vitamini düzeyine baktırmalı. Bahar yorgunluğunun nedenleri arasında; yanlış beslenme alışkanlıkları, vitamin ve minerallerin besinlerle yeterli miktarda alınmaması, hareketsiz yaşam biçimi, tiroit bezinin çalışma düzensizlikleri de yer alıyor. Geceleri ağır ve yağlı yemek yememeye özen gösterin. Sıcak ve soğuk kafeinli içecekleri azaltın. Tüketilen su miktarını arttırın. Düzenli olarak haftada üç gün, 45 dakika süreyle yapılacak tempolu yürüyüşü içeren aktif bir yaşam tarzı benimseyin” diyor.