Uzmanlara göre, ağız sağlığınıza, duruşunuza, uyku düzeninize, sindirim sisteminize daha dikkat ederek çok daha sağlıklı yaşayabilirsiniz. Böylece hem yaşam kalitesini hem de süresini arttırabilirsiniz. Peki ama nasıl?

Yarım bıraktığınız diyetler yerine formda kalmak için yaşam stilinizde ufak değişiklikler yaparak daha güzel ve sağlıklı bir görünüme kavuşun. İşte uzmanların önerdiği 6 tavsiye:

TIPKI BİR FLAMİNGO GİBİ DURUN

Kayropraktik (Omurga ile ilgili rahatsızlıklar) uzmanı Tim Hutchful şu tavsiyelerde bulunuyor:

"Diş fırçalarken bile tek ayak üzerinde durarak, sırtınızı koruyan kasları güçlendirin. Dik durmaya yönelik çalışmalar yapın. Flamingo duruşu da bunu sağlar ve omurgalarınız daha da güçlenir. Bu kısa ama işe yarayan bir egzersizdir. Gün içinde bunu birkaç kez bacaklarınızı değiştirerek tekrarlayabilirsiniz.



Birçok insan omurgalarına dikkat etmez ve onlar aslında bizi geleceğe dimdik taşıyacak iskeletimizin önemli bir parçasıdır.

DİŞLERİNİZİ FIRÇALARKEN ÇOK FAZLA SU KULLANMAYIN

İngiliz Diş Hekimleri Birliği'nden Doktor Philip Stemmer, diş fırçalarken birçok kişinin yanlış yaptığını söylüyor. Stemmer diş macununun içeriğinde bulunan florürün dişleri uzun süre koruduğunu ve ağzı iyice yıkarak ya da bunu tükürerek bu maddeden yararlanmadığımızı söylüyor. Stemmer, bu nedenle dişleri mümkün olduğu kadar susuz fırçalayıp, bir süre sıvı tüketmeyerek, macundaki florürü dişimizle bir süre temas ettirmeliyiz.



PROBİYOTİK TÜKETİMİNİ ARTTIRIN

Barts ve London Tıp Fakültesi'nde iç hastalıkları ve bağışıklık sistemi uzmanı Profesör Tom MacDonald, "Bağışıklık sisteminizi korumak için yeterli sayıda sağlıklı bakteri sayısını arttırmanız gerekiyor. Bunu da probiyotik tüketerek sağlayabilirsiniz. Yoğurt, kefir yemek dışında, enginar, sarımsak, pırasa ve soğan yiyerek probiyotik alımınızı arttırabilirsiniz" diyor.



ATIŞTIRMAYIN, YEMEK YİYİN

Slim Secrets kitabının yazarı ve beslenme uzmanı Anita Bean şunları tavsiye ediyor: "Hiçbir zaman televizyonun karşısında kanepede ya da ayakta değil, masada yemek yiyin. Böylece vücudunuzun size verdiği sinyalleri de fark edebilirsiniz. Yani doyup doymadığınızı fark edersiniz." ABD'de yapılan bir araştırmaya göre de, günde iki saatten fazla TV izleyenler, bir saatten az izleyenlere göre, çok daha kilolu ve günlük fazladan 154 kalori alıyor.



GÖZLERİNLE ALIŞVERİŞ YAP

Londra'daki Kingston Hastanesi'nde diyetisyen olarak görev yapan Adam Mead şöyle diyor: "Alışveriş yaparken abur cuburlara yönelmeyin. Özellikle kırmızı, mor renkli ya da yeşil yapraklı meyve ve sebzeler çok sağlıklıdır. Yine C vitamini, kırmızı et de sağlığınız için önemli gıdalardır. Bunun için mutlaka sağlıklı gıdalar tüketin. Bol demir içeren yiyecekler alın. Alışverişe gittiğinizde de mutlaka sağlıklı ürünlerin satıldığı reyonlara yönelin."



SERİN BİR ODADA UYUYUN

The London Clinic'te uyku danışmanı olan Dr Beata O'Donaghue şöyle diyor: "Uykuya dalabilmemiz için vücut sıcaklığımızın 2C'ye kadar düşmesi gerekiyor. Bu nedenle de yaklaşık 12-15 derecelik serin bir odada uyumak en iyisi. Bunun için pencerenizi de biraz açık bırakabilirsiniz. Böylece yattığınız odaya temiz hava da gelir ve bu da derin bir şekilde uyumanızı sağlar. Aynı zamanda kendinizi daha zinde hissederek uyanırsınız. Daha hızlı uykuya dalabilmeniz için vücut ısınızı düşürmenin bir yolu da, yatmadan önce sıcak bir banyo yapmaktır."

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