Dişlerinizi fırçalarken dikkat!

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Diş fırçalama yanlış biçimde yapıldığında, sağlık sorunları ve estetik problemler oluşturan diş eti çekilmesine neden olabiliyor!

Doğru olmayan bir biçimde, sert ya da günde 3’ten fazla olmak üzere çok sık diş fırçalamanın, diş eti hastalıkları ve hatalı dolgu ya da kaplamalarda olabilen diş eti çekilmelerine benzer sonuçlara yol açabildiğini vurgulayan DentGroup Periodontoloji Uzmanı Dr. İlay Maden, “Diş çekilmeleri ileri aşamalarda ise diş kaybına neden olabilir” uyarısında bulunuyor.

Diş eti sınırının mine seviyesinden kök yüzeyinin açılmasına sebep verecek şekilde yer değiştirmesi ile ortaya çıkan diş eti çekilmesi, ağız ve diş sağlığı açısından umulmadık sorunlara yol açıyor. Genç ya da yaşlı, her yaşta diş eti çekilmesi ile karşılaşılabileceğini söyleyen DentGroup Periodontoloji Uzmanı Dr. İlay Maden, “Yanlış diş fırçalama tekniği ile diş fırçalama, diş fırçalama sayısının günde 3 kereden fazla olması, sert diş fırçalama, dişlerdeki yer değişikliği gibi nedenlerle diş eti çekilmesi görülebilir. Ayrıca, frenulum adı verilen çene kemiği ve diş eti dokusu ile dil, dudak ve yanak arasında bulunan, bu dokuları birbirine bağlayan kas dokusunun yüksek oluşu, diş eti hastalıkları ve daha önce yapılmış hatalı dolgu ve kaplamalar da, diş eti çekilmesinin nedenleri arasında sayılabilir” şeklinde konuşuyor.

Dişlerin yumuşak bir fırça ile dairesel hareketlerle ve sert olmayan bir biçimde fırçalanması gerektiğini anlatan Dr. İlay Maden, “Diş eti çekilmesi fırçalamanın bozulmasına bağlı olarak diş üzerinde plak birikmesi kök çürüklerine, diş hassasiyetine ve estetik problemlere yol açar. Diş eti sınırının belli bir seviyenin altına düştüğü ve dişleri çevreleyen sert dokunun ortadan kalktığı durumlarda ise diş kayıpları yaşanabilir” uyarısında bulunuyor.