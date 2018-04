Doğru besinlerle stresi azaltın!

Stresinizi doğru besinleri yiyerek azaltabilirsiniz… Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu ile sağlıklı beslenirken stresten de nasıl korunabileceğinizi öğrendik.

Kompleks Karbonhidratlar

Tüm karbonhidratlar mutluluk kaynağı olan serotonin salgılamamızı sağlar. Kendinizi iyi hissetmek için daha yavaş sindirilen tam tahıllı kahvaltı gevrekleri, yulaf ezmesi gibi kompleks karbonhidratları seçin. Bu tür karbonhidratlar kan şekeri düzeyinizi korurken kendinizi de dengeli hissetmenizi sağlar.



Portakal

C vitamini içeriği yüksek olan portakal bağışıklık sisteminizi güçlendirirken; stres hormonlarının seviyesini de frenleyebilir. Yapılan araştırmalara göre stresli bir görev öncesi C vitamini alan bireylerde yüksek kan basıncı, kan basıncı ve kortizol (stres hormonu) düzeylerinin daha hızlı normale döndüğü görülmüştür.



Ispanak

Magnezyum deposu olan ıspanak stresin baş ağrısı, yorgunluk gibi etkilerini azaltır.



Yağlı Balık

Stresinizi kontrol altında tutmak için yağlı balıkları terceh edin. Somon ve ton balığı gibi balıklarda bulunan Omega-3 yağ asitleri, stres hormonları artışını önlerken; kalp hastalığı, depresyon gibi duygudurum bozukluklarına karşı da korunmanıza yardımcı olabilir. Kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız haftada en az iki kez yağlı balık tüketin.



Siyah Çay

Siyah çay içmeniz stresli olaylardan daha hızlı kurtulmanıza yardımcı olabilir. İki ayrı grup üzerinde yapılan bir çalışmada 6 hafta boyunca ilk gruba başka bir içecek, ikinci gruba ise günde 4 bardak çay içirilmiş. 6 hafta sonunda iki grupta yer alan insanlar karşılaştırıldığında stresli durumlar söz konusu olduğunda çay içenlerin daha sakin hissettiği ve stresli durumlar sonrasında stres hormonu kortizol düzeylerinin düşük olduğu görülmüş. Stres söz konusu olduğunda, kahve, kafein stres hormonlarını artırarak kan basıncını yükseltebilir.



Antep fıstığı

Antep fıstığı, yanı sıra diğer fındık ve tohumlar, sağlıklı yağlar için iyi kaynaklardır. Her gün bir avuç antep fıstığı, ceviz, badem gibi sağlıklı kuruyemişlerin tüketimi diyabet riskini azaltır, kolesterolü düşürmeye yardımcı olur ve stresin etkilerini azaltır.



Avokado

Yüksek kan basıncı azaltmak için en iyi yollarından biri yeterli potasyum almaktır. Yarım avakado ya da bir orta boy muzda da fazlasıyla potasyum vardır.



Badem

Badem içerdiği E ve B vitaminleriyle stres nöbetleri sırasında rahatlamanızı sağlarken bağışıklık sisteminizi de destekleyen iyi bir stres azaltıcı olabilir.



Ham Sebzeler

Çıtır çiğ sebzeler tamamen mekanik bir şekilde stresi hafifletmeye yardımcı olabilir. Kereviz veya havuç çene kaslarınızı çalıştırırken gerginliğinizi de azaltabilir.