Vücudunuz kışa hazır mı? Alınacak bazı önlemlerle kış mevsiminin sağlıklı geçirilebileceğini belirten uzmanlar, sağlıklı ve doğru beslenme uyarısında bulunuyor. İşte dikkat etmeniz gerekenler...





Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Köse, sonbaharı yaşadığımız günlerde vücudumuzun kışa hazırlanması için yapılması gerekenleri anlattı.Mevsim geçişlerinde en sık bağışıklık sistemi hastalıkları ile karşılaşıldığını belirten Köse, şunları söyledi:Bunlara yakalanmamak için vitamin ihtiyaçlarınızı karşılamanız lazım. Yapmanız gereken meyve ve sebze tüketiminizi arttırmak. Sadece günde 3 meyve ve 2 porsiyon sebze tüketerek bağışıklık sisteminizi korumanız mümkün. Burada dikkat edilmesi gereken meyve ve sebzeleri tüketim şekliniz. Yani meyveleri meyve suyu ya da meyve nektarı olarak tüketmeniz size hiçbir yarar sağlamaz. Özellikle de meyve suyunu taze sıkıp bütün vitaminleri aldığınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.Bizi hastalıklardan en çok koruyan C vitamini çok hassastır ve herhangi bir darbe, ışık ya da ısıda yaklaşık 10 dakikada kaybolur. Bu yüzden içilen meyve suları size sadece kalori olarak geri döner. Eğer ki anında içiyorsanız 1 bardağı aşmayın çünkü 4 portakaldan bir bardak portakal suyu çıkıyor ama siz aslında 4 portakalın kalorisini almış oluyorsunuz. Kısacası sağlıklı olayım derken yağlanmayın…Sebzelere bakarsak, uygulanan ısı işlemlerine göre vitamin kayıpları gerçekleşebilir. Kavurma, kızartma ya da yüksek ısıda pişirme teknikleri vitaminleri öldürebilir. Bu yüzden fırında ya da haşlama sebze tüketerek daha sağlıklı beslenebilirsiniz. Her öğüne bir salata ekleyin, bağışıklığınızı koruyun.Havaların erken kararması ve çalışma saatlerinin daha uzun gibi geliyor olması dönemi başladı. Bununla beraber ruh haliniz de değişiyor olabilir. Hava şartları dolayısıyla fiziksel aktivitenin de kısıtlanması ile keyif alınacak aktiviteleriniz besin tüketimi üzerine yoğunlaşabilir. Özellikle tatlı ihtiyacının artması ile baş etmeniz de zorlaşabilir.Burada imdadınıza kuru meyveler ve yulaflı bisküviler yetişiyor. Hurma hem düşük kalorisi hem de içerdiği bol mineral ile depresif ruh halinden çıkmanızı ve tatlı isteğinizin ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Günde 5 adet hurma tüketebilirsiniz. Ara öğün yapmanız tatlı ihtiyacınızı sıfıra indirir.Gizem Köse, bu dönemde vücudumuzda başka değişikliklerin de olduğunu belirterek şöyle devam etti:“Vücudunuzdaki fark edilen değişikliklerden biri de dudaklarda ya da deride kurumalar ve çatlaklar oluyor. Bunun en önemli sebebi sıvı eksikliğidir. Günde 1,5-2 lt kadar su tüketmeniz gerekiyor. Özellikle öğünlerden önce tüketirseniz hem sıvı eksiğinizi kapatırsınız hem de iştahınızı kontrol altında tutarsınız.Cildiniz için de E vitamini çok önemli. Bunu da sert kabuklu meyvelerden yani ceviz, fındık ve bademden sağlayabilirsiniz. Tüketeceğiniz miktarlar 2 adet ceviz, 5 adet fındık ya da badem olabilir. Tabii sadece beslenme ile ciltte oluşan kurumayı önleyemezsiniz ama azaltabilirsiniz.Kıyafetleriniz de mevsimlere göre değişiyor. Fark etmeden alınacak kilolara davetiye çıkarıyorsunuz. Bunun için sabahları aç karnına, aynı kıyafetlerle tartılarak kilonuzu kontrol altında tutabilirsiniz.Barsak ve ödem problemleri yaşamamak için beslenme düzeninizde saatlere önem verin. Bu düzende tuz çok yer kaplamasın. Tuzlu yiyecekler ödemi arttırır ve daha şiş hissetmenize yol açar. Hazır besinlerden de olabildiğince uzak durun.