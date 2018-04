Doğru beslenme ile yorgunluğu aşın!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Baş Diyetisyeni Öğr. Üy. Dr. Hatice Baygut, doğru beslenme ile yorgunluğu aşmak için önemli ipuçları verdi.

İşte Hatice Baygut'un, yorgunluğu gidermeye yardımcı olacak besin önerileri:

- C vitamini yüksek olan meyveleri tercih edin. Kuşburnu, karpuz, mandalina, kivi, portakal, elma, kayısı, üzüm, avokado, muz tüketimine özen gösterin.

- C, E ve B2 vitamini ile demir ve potasyum minerali açısından zengin olan yeşil yapraklı sebzeleri, özellikle koyu renkli olanları (ıspanak, roka, pazı, nane, tere) tercih edin.

- Haftada 2-3 kere balık yiyin.

- Niasin ve E vitamini ile demir ve potasyum minerali içeren fındık, yerfıstığı, badem ve ceviz gibi yağlı tohumların tüketim sıklığına önem veriln. Bu besinlerin günde bir avuç kadar yiyin.

- İçermiş olduğu doymamış yağ asitleri sayesinde yumurta, çok besleyici bir besin. Ayrıca Niasin, E ve B2 vitamini ile demir, krom ve iyot minerallerinden zengin olan yumurta anne sütü kalitesinde protein içeriyor ve “örnek protein” olarak tanımlanıyorr. Yüksek kolesterol, tansiyon, karaciğer yağlanması gibi sağlık problemleri varsa; farklı günlerde olmak koşulu ile haftada 2 kere tüketilebilirsiniz. Seviyorsanız ve herhangi bir sağlık probleminiz bulunmuyorsa her gün bir adet yiyebilirsiniz.

- Kurubaklagiller yorgunluğa birebir! Haftada 2-3 kere kuru fasulye, nohut, mercimek, kuru barbunya, kuru bakla, kuru börülce, soya fasulyesi gibi baklagiller tüketin.

- Niasin, E, B1 ve B2 vitamini ile potasyum, krom, iyot ve az da olsa demir minerali açısından zengin olan kepekli tahıl ürünlerinin (esmer ekmek, bulgur, kepekli pirinç, makarna, erişte ve un) tercih edilmesi ve işlenmiş olan tahıllardan uzak durulması yorgunluğu önlemek adına önemli!

- Niasin ve B2 vitamini ile demir, potasyum, krom ve iyot minerali içeren süt, yoğurt ve peynirin yarım yağlı tercih edilmesi daha sağlıklı...

- Alkolü azaltmak da yorgunluktan kurtulmada en önemli etkenlerden birisi. Çünkü alkol bağışıklık sistemini zayıflatıyor ve yorgunluğa sebep oluyor.

- Kafein içeren içecekler de makul ölçülerde tüketilmeli.

- Ayrıca, asitli içecekler, hazır besinler, sakatatlar, çok yağlı ve şekerli besinler yorgunluk veriyor. Bunları azaltmak, yorgunluktan kurtulmakta etkili!