Doğum kontrol hapları aklandı!

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Doğum kontrol hapları bazı kanserlere kalkan oluyor.

Uzun süre kullanılan doğum kontrol haplarının, başta rahim ve yumurtalık olmak üzere birçok kanseri engellediğinin tespit edildiği belirtildi.



Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Prof. Dr. Başkanı Cansun Demir, yaptığı açıklamada, bilim insanları tarafından yıllardır doğum kontrol haplarının kanser oluşumu üzerine etkisinin incelendiğini söyledi.



Doğum kontrol haplarının son 10 yılda 200 bin kadının rahim kanseri olmasını engellediğine ilişkin İngiltere'de Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen ve The Lancet Oncology dergisi tarafından yayımlanan araştırmaya atıfta bulunan Demir, hapların, doğum kontrolü dışında rahim, yumurtalık, kalın bağırsak kanserinin önlenmesi, kemik erimesinin durdurulması, yumurtalık kistlerinin ve memedeki fibrokistik hastalıkların engellenmesi gibi çeşitli faydalar sağladığını ifade etti.



Demir, bazı araştırmalara rağmen, doğum kontrol haplarının meme kanserine yol açtığının henüz ispat edilmediğini dile getirerek, "Tam tersi, yumurtalık, rahim ve bağırsak kanserini ciddi olarak istatistiki anlamda azalttığı gözlemlenmiştir. İlaçların, düzenli kullanıldığında yüzde 50-60'lara varan ciddi ve anlamlı oranda yumurtalık ve rahim kanserini önleyici etkisi

vardır" diye konuştu.



Yumurtalık kanserinin nedenlerden birinin yumurtlamayla ilgili olduğunu anlatan Demir, doğum kontrol hapının kanseri engelleme şekliyle ilgili şunları kaydetti:



"Aylık olarak oluşan yumurtalığın üzerindeki açılmalar ve çatlamaya bağlı faktörlerin yumurtalık kanserini tetiklediğine dair teoriler var. Dolayısıyla yumurtalık kanserini engellemesindeki etki mekanizması, yumurtlamayı engellemesiyle, kadınların aylık yumurta oluşumunu engellemesiyle ilişkilendiriliyor.



Doğum kontrol haplarının ikinci etki mekanizması ise rahim duvarını inceltmesi, yani rahim kanseriyle ilişkili. Eğer yumurtlama oluşursa, rahim duvarının incelmesi sayesinde döllenmiş yumurtanın, rahim duvarına yapışmasını engelleyen bir mekanizması var. Rahim duvarını inceltici etkisi de zaten rahim kanserini önlemedeki etki mekanizması olarak biliniyor."



Başka faydaları da var

Doğum kontrol haplarının uzun süreli kullanımın, "olumlu etkiyi arttırdığını" vurgulayan Demir, "10 yıl ve daha uzun süre kullanımda bu etki çok daha belirgin. Ama çalışmalar gösteriyor ki 6 ay gibi kısa bir süre kullanıldığında bile rahim ve yumurtalık kanseri riskini ciddi olarak azaltıyor" dedi.



Demir, doğum kontrol haplarının kanser oluşumunu engellemenin yanı sıra farklı olumlu etkileri de olduğunu ifade ederek, "Doğum kontrol haplarının kullanılmasıyla, adet düzensizliği düzene girmektedir, çok kanaması olan kadınlarda kanamayı azaltarak demir eksikliği anemisinin tedavisinde etkilidir. Ayrıca, ağrılı adet görmeyi ve sivilce oluşumunu da azaltmaktadır" diye konuştu. (AA)



