Dünyada hızla yayılan Ebola virüsü nedir, nasıl bulaşır? Ebola virüsünün belirtilerini biliyor musunuz? İşte Ebola virüsünün belirtileri ve korunma yolları...

Dünyada yaklaşık 700'den fazla kişinin ölümüne neden olan ebola virüsünden korunmak için özellikle riskli bölgelere gidenlerin hijyen kurallarına uyması ve yakın temastan kaçınması gerekiyor.Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Halk Sağlığı Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir, ebola virüsünün, ani başlayan ve yüksek ateş, baş ağrısı, şiddetli halsizlik, adale ağrısı gibi belirtilerle seyreden bir hastalık olduğunu söyledi.Virüsün vücuda girmesiyle birlikte birkaç gün içinde kişide böbrek ve karaciğer yetmezliğinin ortaya çıktığını belirten Bilir, hastada kanamaların başladığını ve kısa zamanda hastanın yaşamını yitirdiğini ifade etti.Hastalıkta koruyucu özellik taşıyan bir aşı bulunmadığını vurgulayan Bilir, bu nedenle korunmak için hijyen kurallarına uyulmasının zorunlu olduğunun altını çizdi. Bilir, "Hastalığın bulaşmasında en önemli yol hasta kişilerin kan ve vücut sıvıları ile doğrudan temas şeklindedir. Bu yüzden hastalarla yakın temastan kaçınmak gerekiyor. Hastalarla temas etmek zorunda olanlar açısından da bulaşmayı önlemek amacı ile koruyucu maske, önlük, eldiven kullanılması önem taşıyor" dedi.Hastalığın en fazla Afrika kıtasının orta bölümlerinde yer alan ülkelerden Kongo, Gine Cumhuriyeti, Fildişi Sahili'nde görüldüğüne işaret eden Bilir, "Bu ülkelere gitmek zorunda olanlar, özellikle genel koruyucu önlemlere uymalıdır. Hastaların bulunduğu yerlere gitmemeye ve kişilerle yakın temastan kaçınmaya özen göstermelidir" uyarısında bulundu.Bilir, el ve yiyecek temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, ellerin sık sık iyice yıkanması, yiyeceklerin kesinlikle yıkanmadan tüketilmemesi, riskin arttığı durumlarda maske kullanılması gerektiğini söyledi.Ebola virüsüne karşı koruyucu özel bir ilaç bulunmadığını bildiren Bilir, "Bu ülkelere seyahat etmiş olan kişiler, hastalarla temas ettikleri konusunda kaygı duyarsa, dönüşlerinde sağlık kuruluşuna başvurarak muayene olmalılar" diye konuştu.Sağlık Bakanlığı da ebola salgını için Bilim Kurulu kararları doğrultusunda bazı önlemlerin hayata geçirilmesi için tavsiye kararı almıştı.Türkiye'de olası veya kesin ebola vakası görülmediğinin altını çizen Bakanlık, salgının görüldüğü ülkelerle ticari ilişkilerin bulunması nedeniyle bölgeye gideceklerin hastalık hakkında bilgilendirilmesinin önemine değinmişti.Buna göre, hastalığın görüldüğü bölgelerden dönenler 3 haftaya kadar hastalık belirtilerinin görülebileceği konusunda uyarılacak, hastalığın görüldüğü bölgelere seyahat edecekler için Türkiye Hudut Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün "www.seyahatsagligi.gov.tr" adresinden bilgilendirme yapılacak.Ebola, insanlarda ve insan dışı primatlarda viral hemorajik ateş şeklinde ciddi hastalık formlarına yol açan bir virüs. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 4. Risk Grubu Patojen olarak kabul ediliyor.Tanımlanabilen üç Ebola virüsü var, bunlar;Ebola SudanEbola RestonEbola Fildişi KıyısıÇok tehlikeli bir virüs olan Ebola; ishal, kanama, deri döküntüleri ve yüksek ateşe neden oluyor. Adını, Afrika'daki bir nehirden alan bu bulaşıcı virüs, kontrol altına alınmazsa salgınlara neden oluyor. İpliksi yapıda, yaklaşık 80 nm boyunda olan Ebola virüsü'nün genetik materyali RNA'dan oluşuyor.Ebola virüsü, hastaların (başlıca maymun ve meyve yarasaları) kan ve vücut sıvıları ile bulaşıyor. (Hava yoluyla bulaşma tespit edilmemiştir.)Kaynak: AA / Wikipedia