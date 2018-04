Düzenli egzersiz şart

Sağlıklı yaşlanmanın sırrı düzenli fiziksel aktiviteden geçiyor...

University College London tarafından yapılan araştırmaya göre, düzenli olarak fiziksel aktivite yapanların yapmayanlara oranla 7 kat daha sağlıklı yaşlandığı belirlendi.



University College London tarafından yapılan ve British Journal of Sports Medicine tıp dergisinde yayınlanan araştırma, düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerin daha sağlıklı yaşlandığını, ileri yaşlarda kalp rahatsızlığı ve bunama gibi önemli hastalıklara yakalanma riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.



Yaşları ortalama 64 olan 3 bin 500 kişinin hem fiziksel hem ruhsal sağlık durumlarının 8 yıl boyunca izlendiği araştırmanın ilk üç yılında, fiziksel aktivite seviyesi yüksek olan kişilerin aktif olmayanlara oranla 3 kat, 4. yılın sonunda ise düzenli olarak fiziksel aktivite yapmayı sürdürenlerin yapmayanlara oranla 7 kat daha sağlıklı yaşlandığı tespit edildi.



Uzmanlar, daha önceleri aktif olmayıp da ileri yaşlarda egzersize başlayan bireylerin daha sağlıklı yaşlandığını ve fiziksel aktivite yapmaya başlamanın yaş ile ilgisi olmadığını vurgulayarak, ciddi hastalık ve sakatlıklardan korunmanın anahtarının düzenli fiziksel aktivitede olduğuna dikkati çekti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili ve Aktif Yaşam Derneği Başkanı Prof. Dr. Haydar Demirel, insan ömrünün uzaması ile başta gelişmiş ülkeler olmak üzere dünyadaki yaşlı nüfusun giderek artmakta olduğunu belirtti.



Demirel, şunları kaydetti:

"OECD raporuna göre, Türkiye'nin Meksika ile birlikte 2050 yılında 65 yaş üzeri nüfusun 15-64 yaş nüfusa oranına göre en hızlı artacağı ülke olacağı açıklandı. Yaşlı bireylerin yüzde 80'inde en az bir, yüzde 50'sinde ise en az iki kronik sağlık sorunu var. Yaşlanan toplumumuzda sağlığın korunması ve geliştirilmesi için küçük yaşlardan itibaren egzersiz alışkanlığı kazandırılarak, yaşam boyu fiziksel aktivitenin sürdürülmesi önemli. Sağlıklı yaşlanma için haftada toplam 150 dakikalık yürüme, yüzme, aerobik gibi egzersizler yeterli olur. Yaşlı bireyler düşmelerin önüne geçecek denge egzersizlerine de yer vermeli. Haftada 2 gün yapılacak ve büyük kas gruplarının olduğu gövde, kollar ve bacaklara yönelik kuvvet egzersizleri yaşlanmaya eşlik eden kas kitle ve kuvvet kaybını da en aza indirir."



"Egzersiz yapmak önemli bir anti aging yöntemidir"

Hacettepe Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Cankurtaran da Türkiye'de nüfusun yaşlandığını, 2013 yılı sonunda 5 milyonlarda olan 65 üstü yaş nüfusunun gelecek 10 yılda iki katına çıkmasının beklendiğini bildirdi.



Cankurtaran, egzersizin her yaşta sağlık için gerekli ve sağlıklı yaşlanmanın bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Egzersiz yaşlanırken ve yaşlılıkta depresyon, demans, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet gibi birçok hastalığın önlenmesi ve tedavisinde önemlidir. Hekim önerili ve kontrolünde egzersiz her yaşta ama özellikle yaşlıda sağlıklı yaşlanma ve yaşama aanatında önemli kilometre taşlarından birisidir. Bu nedenle doktor önerisi ile her yaşta özellikle yürüme ve yüzme olmak üzere egzersiz yapmak önemli bir anti aging yöntemidir" ifadelerini kullandı.



(AA)