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Ebru Şinik'ten Kadim Nefes Teknikleri DVD'si

Nefesinizi kullanarak zayıflamadan stres yönetimine, uykusuzluktan depresyon, astımdan korkularınıza kadar birçok problemi kendi kendinize çözebileceğinizi biliyor musunuz?

Yükselen Çağ  isimli  ‘Beden, Zihin ve Ruh Sağlığı Bütünlüğü Merkezi’nin kurucusu, Ayurvedik Yaşam Eğitmeni Ebru Şinik, "Ebru Şinik ile Gündelik Yaşam için Kadım Nefes Teknikleri" DVD'sini yaşam kalitesini yükseltmek isteyenler ile buluşturdu.
Bu DVD’de zayıflama, stres yönetimi, uykusuzluk, depresyon, anksiyete, hazımsızlık, kabızlık, korkular, astım, nefes darlığı, botoks gibi birçok muhtelif problemi kendi kendinize çözebilmeniz için 9 Nefes Tekniği ve Meditasyon Uygulamasını bulunuyor.  DVD'de yoga nefesleri olan Bhastrika – Kapala Bhati – Nadi Shodhana –  Agni Sar – Bhramari – Ujjai  – Shitali –  Shitkari ve  Aslan  nefesleri uygulamalı olarak  öğretiliyor ve her nefese ait kontrendikasyonlar ve konvansiyonel batı tıbbı tedavi sürecine destek olarak şifa verdiği rahatsızlıkların listeleri de paylaşılıyor.


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