Diş kayıplarını ciddiye almak gerekiyor! Diş kaybı kemik yoğunluğunda azalmaya neden oluyor ve bir süre sonra yüz estetiğini de bozuyor. Eksik dişler, reflüden diyabete kadar birçok hastalığa da davetiye çıkarıyor.





Çoğu zaman önemsenmeyen diş kayıpları, zamanla insanın başına büyük dertler açıyor. Diş kaybının kemik yoğunluğunu azaltıp, kemiğin boyutlarında bir yılda yüzde 25’e varan değişikliğe yol açtığını vurgulayan DentGroup Periodontoloji Uzmanı Dr. İlay Maden, bunun zamanla çene kemiğinde erimeye neden olduğunu ve yüz bölgesinde yaşlanmaya bağlı oluşan doğal değişimin erken dönemde ortaya çıkmaya başladığını belirtiyor. Eksik dişler, reflüden diyabete kadar birçok hastalığa da davetiye çıkarıyor.Eksik dişlerin yüz estetiği açısından “erken yaşlanmaya yol açtığını” söyleyen DentGroup Periodontoloji Uzmanı Dr. İlay Maden, “Uzun süreli diş eksikliği, çene kemiğinde meydana getirdiği erime nedeniyle, özellikle ağız çevresinde dudak ve yüzdeki çizgilerde derinleşmeye, dudak köşelerinin aşağı doğru düşmesine ve hastada bitkin ve yaşlanmış bir yüz görüntüsü oluşmasına neden olur. Yanaklar çökük, dudaklar daha ince bir görünüm kazandığı için, kişi adeta 5-10 yaş daha yaşlı görünür” diyor.Çene kemiğinin korunabilmesi için, çiğneme kuvvetlerinin tüm kemiğe iletilmesi gerektiğini belirten Dr. İlay Maden, bunun ancak doğal diş veya diş kökü görevini gören dental implantlar ile sağlanabileceğini vurguluyor. Dr. Maden, “Doğal dişi ya da implant olsun, her yetişkinin ağzında mutlaka 28 diş olmalı” şeklinde konuşuyor.Doğru çalışan sağlıklı bir sindirim sistemi için, ağız ve diş sağlığının önemine dikkat Dr. İlay Maden , kilo verememenin, tedaviye rağmen reflüden kurtulamamanın nedeninin eksik dişler olabileceğini ifade ederek, “Eksik diş nedeniyle, ağız içinde başlayan problemler, mide ve sindirim sistemi hastalıklarına da neden olabiliyor” uyarısında bulunuyor.Çiğneme kalitesinin mide ve pankreas başta olmak üzere tüm iç organları etkilediğini belirten Maden, besinlerin çiğnenerek gerektiği kadar öğütülmediği zaman mideye yeterince parçalanmadan gittiğini, bu durumda sindirimin tüm yükünü midenin üstlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu da mide asitlerinin fazla salgılanmasına, pankreas ve safra kesesinin aşırı çalışmasına yol açıyor. Pankreasın fazla çalışması diyabete davetiye çıkarıyor.Dr. İlay Maden’e göre, eksik dişler obezite tehdidini de artırıyor. Pankreas ve safra kesesinin fazla çalışması glisemik indeksi yükseltiyor. Böylece gıdalardaki nişasta molekülleri şekere dönüşerek obeziteyi tetikliyor.