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Her gün paraya, klavyelere, kapı kollarına, telefonlara dokunuyoruz… Buna bir de tokalaşmak eklenince ellerimiz çevreyle sık sık temas sağlamaları nedeniyle en çok kirlenen organımız oluyor. Başta grip ve soğuk algınlığı olmak üzere; sarılık, ishal, hepatit ve zatürre gibi birçok enfeksiyon etkenlerini ellerimiz aracılığıyla alıyoruz. Bu hastalıklardan korunmanın en önemli ve etkin yolu ise; ellerimizi düzenli ve doğru olarak yıkamak.