Zaman azlığı ya da ortamın uygunsuz olması gibi nedenlerden dolayı ellerimizi yıkarken hatalar yapabiliyor, bunun sonucunda da mikroorganizmaların ellerimizden uzaklaşmasını sağlayamıyoruz. Acıbadem Taksim Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Sezen Özkök aslında sadece 15-30 saniyede uygulanabilecek doğru el yıkama tekniği ile bulaşıcı ve salgın pek çok hastalığa karşı önlem alınabileceğine dikkat çekerek, el yıkarken yaptığımız hataları ve bunların doğrularını anlattı.
1. Yıkama süresini kısa tutmak
Eller yıkanırken en sık yapılan hatalardan biri, yıkama süresini kısa tutmak. Bu durumda mikroplar ellerden yeterince temizlenemiyor, bunun sonucunda da hastalık yayılmaya devam ediyor. Ellerinizin her yerini (bilekler, avuç içleri, parmaklar, parmak araları, el sırtı ve tırnak içleri) en az 15 saniye kuvvetlice ovalayın.
2. Su ve sabunu az kullanmak
El yıkarken su ve sabunu az kullanmak, elden yeterince uzaklaştırılamaması nedeniyle zararlı mikroorganizmaların yayılmalarına katkıda bulunuyor.
3. Sadece suyla yıkamak
Mikropların uzaklaştırılmasında tek başına yeterince etkili olamadığı için suyun sabunla beraber kullanılması gerekiyor. “Sıcak suyla yıkama da çok bir işe yaramıyor, çünkü mikropların öldüğü ısıya el dayanamıyor.” diyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Sezen Özkök sözlerine şöyle devam ediyor: “Ayrıca sıcak su elleri tahriş ediyor ve mikroorganizma girişine zemin hazırlıyor. Bu nedenle el ayalarının, parmak aralarının ve uçlarının, bileği de kapsayacak şekilde su ve sabunla iyice ovalanarak yıkanması önemli.”
4. Katı sabunu tercih etmek
Katı sabunun temizlenmeden yerine konması kirlilik sebebi olabiliyor. Ayrıca mikroorganizmalar sabunun üzerinde kaldığı için ortak kullanıldığında mikropların yayılmasına yol açıyor. Bu nedenle özellikle toplu kullanılan yerde el temizliğinde sıvı sabun kullanılması önemli.
5. Havluyu ortak kullanmak
Ortak havlu kullanımı sonucunda havlunun nemli olması mikroorganizmanın üremesi için uygun ortamı oluşturuyor. Ellerin iyi yıkanmaması nedeniyle de enfeksiyonların kişiler arasında yayılımını kolaylaştırıyor.