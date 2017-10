Et yemeklerini portakal suyu ile tüketmek sindirimi kolaylaştırıyor.

Uzmanlar ette bulunan birçok vitamin ve minerallerin, C vitamini ile birlikte tüketilmesi halinde vücut tarafından daha çok kullanıldığını hatırlatarak, etin yanında portakal suyu içilmesini öneriyor.

Protein kaynağı, B12 vitamini ve çinko açısından zengin olan kırmızı et, insan beslenmesinde önemli yer tutuyor. Özellikle C vitamini içeren portakal suyu gibi içeceklerle tüketildiğinde ette bulunan faydalı besin ögelerinin vücutta kullanımı artıyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç: C vitamini et grubunda yer alan demirin, A ve B vitaminlerinin vücutta daha elverişli olarak kullanılmalarında gerekli olan önemli bir vitamin olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Ette yoğun olarak bulunan amino asitlerden tirozin ve triptofanın metabolizması için de C vitamini gereklidir. Etin içerdiği besin öğelerinin vücutta kullanımının daha iyi olabilmesi için aynı öğünde diğer besinlerle birlikte alınması gerekir. Bu nedenle et tüketilirken yanında C vitamini içeren portakal suyunun içilmesine yararlıdır” dedi.