Genç kalmanın sırrı bulundu mu?

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"Daimi gençliğin" sırrı denizyıldızlarında saklı olabilir. Bölünerek çoğalan denizyıldızları yaşlanmadan yüzyıllarca yaşayabiliyor.

Denizyıldızının yaşlanmadan yüzyıllarca yaşayabildiği belirlendi. İsveç'teki Gothenburg Üniversitesi'nden bilim adamları, eşeyli ve eşeysiz üreyebilen denizyıldızı türlerinin genetik yapılarını inceledi. Eşeysiz, bölünerek çoğalan denizyıldızlarının özel bir DNA'ya sahip olduğu saptandı.



İnsanlar yaşlandıkça, kromozom uçlarındaki telomer adı verilen DNA dizilerinin kısaldığını, DNA'nın zarar gördüğünü, bunun da hastalıklara ve erken ölüme yıl açtığını belirten bilim adamları, bölünerek çoğalan denizyıldızlarında ise bu durumun çok farklı olduğuna dikkati çekti.



Araştırmaya imza atanlardan Helen Nilsson Skold, hücre bölündükçe telomerlerin boyunun kısaldığını ve insanların yaşlandığını ifade ederek denizyıldızlarının telomerleri klonlayabildiğini ve böylece yaşlanmalarının yüzyıllar aldığını kaydetti. Bilim adamları, bölünerek çoğalan denizyıldızlarının DNA'sının yaşlanmanın geciktirilmesine ilişkin çalışmalara ışık tutabileceğini belirtti.



Araştırmanın sonuçları "Genetics Society" dergisinde yayımlandı. (AA)



