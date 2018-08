Göz cerrahisindeki son gelişmeler yaşam kalitemizi artıracak düzeyde. No Touch Laser ile görme bozuklukları kısa sürede ve en etkili şekilde çözüme kavuşuyor.

Gözlük veya kontakt lens kullanımı oldukça yaygın olmasına rağmen spor yaparken ya da yüzerken sıkıntılara neden olabiliyor. Lazer ameliyatlarından korkanlar ya da herhangi bir sebeple ameliyat olamayanlar için yakın zamana kadar kurtarıcı bir rol oynuyordu, oysa son teknolojik gelişmeler tüm endişeleri giderecek kadar güçlü. No Touch Laser yani göze dokunmadan yapılan lazer uygulaması klasik yöntemlerde olduğu gibi gözden parça çıkarmadan, gözden doku kesmeden yapılıyor. Sadece, hastanın gözleri damla ile uyuşturuluyor ve tedavi sırasında cihazdan gelen ışığa bakması isteniyor. Yönteme dair merak ettiklerimizi detaylarıyla öğrendik...



Bu yöntem kimlere uygulanabiliyor?

18 yaş üstü miyoplara, astigmatlara, hipermetroplara, korneası ince kişilere, keratokonus hastalarına (Cross tedavisiyle birlikte), kornea nakli geçirmiş ama astigmatı düzelmemiş hastalara, katarakt ameliyatı sonrası göz numarası sıfırlanmamış hastalara uygulanabiliyor.



Uzak ve yakın görme sorunu düzeltilebiliyor mu?

Evet, uzak ve yakın görme problemi yaşayanlar tek seansta bu problemden kurtulabiliyor.



No Touch Laser yüksek astigmatta da başarılı sonuç veriyor mu?

Göz cerrahisinde teknoloji çok ilerlemiş durumda. Eskiden müdahale edilemeyen, kısıtlı müdahale alanları olan problemler ufak dokunuşlarla halledilebilir hale geldi. Yüksek astigmat da No Touch Laser yöntemiyle birkaç saniye içinde ortadan kaldırılabiliyor.



No Touch Laser tedavisi ne kadar sürüyor?

Tedavinin kendisi gibi süresi de şaşırtıyor, saniyeler içinde tedavi tamamlanabiliyor.



Bu ne kadar güvenli bir yöntem?

Göze dokunulmadığı, göze vakum uygulanmadığı veya gözden bir parça kesilmediği için tedavi sonrası zar altında iltihap oluşumu meydana gelmiyor.



Cihazdan gelen ışığa bakarken gözü oynatma olasılığı yüksek. Bu durum risk yaratıyor mu?

Operasyon sırasında hastanın gözünü oynatması sorun olmuyor. Cihazın göz tanıma özelliği sayesinde operasyon sırasında göz hedeften çıkınca lazer duruyor, hedefe gelince tekrar başlıyor. Çünkü cihaz hastanın gözünü izliyor ve ona göre kendisini ayarlıyor.



Bu tip ameliyatlarda sık karşılaşılan bir sorun da yıllar sonra numaranın tekrar yükselme ihtimali. Bu yöntemde de böyle bir durum gözleniyor mu?

Uygun hastaya uygun lazer yapıldığı sürece eski numaraların geri gelmesi mümkün olmuyor.



Ameliyat sonrası göz kuruluğu oluşuyor mu?

Gözden parça çıkarılmadığı, göze kesi uygulanmadığı için diğer lazer operasyonları sonrasında görülen göz kuruluğu No Touch Laser’de görülmüyor.



Lazer ameliyatlarında doğru cerrah seçimi çok önemli değil mi?

Lazer operasyonları son derece özel tekniklerle ve cihazlarla uygulanıyor. Bu nedenle bu cihazlarda ve tekniklerde tecrübeleriyle uzmanlaşmış cerrahların seçilmiş olması son derece önemli. Lazer operasyonunda doğru cerrah seçimi oluşabilecek komplikasyonları ortadan kaldırıyor ve operasyonun kalitesini daha da artırarak sizi iyi bir sonuca ulaştırıyor.



No Touch Laser’in avantajları neler?

Uzak, yakın ve astigmat göz bozuklukları aynı anda düzeltilebiliyor. Göze dokunmadan yapılıyor, gözden parça çıkarılmıyor. Tedavi sırasında ağrı veya acı duyulmuyor. Operasyon saniyeler içinde tamamlanıyor. Kalıcı göz kuruluğu oluşmuyor. İnce kornealı göz yapısına da uygun. İleride katarakt ameliyatına engel oluşturmuyor. Tedaviden bir hafta sonra istenilen spor aktivitesi yapılabiliyor.





Op. Dr. Berktuğ Erdoğan

Veni Vidi Göz Sağlığı Grubu Göz Hastalıkları Uzmanı