Göz sağlığımız ona emanet

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

A vitamini hakkında bilinmeyenler…

Yağda eriyen vitaminler sınıfından olan A vitamini, yumurta, süt, balık, balık yağı, tereyağ gibi hayvansal kaynaklarda bol miktarda bulunuyor. Bunların yanı sıra brokoli, havuç, biber, kabağın içinde bulunduğu sarı ve yeşil sebzeler ile sarı meyvelerden de elde edilebiliyor. Karaciğerde depolanan bu vitamin, retinol ve karoten alımı düşük olduğunda bu kaynaktan kullanılıyor. Göz sağlığını koruyan A vitamini, bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek cilt sorunlarını engellemeye de yardımcı oluyor. Fazla alınması halinde ise baş ve eklem ağrıları, bulantı, kusma, saç dökülmesi, karaciğer sorunları ve riskli doğuma neden oluyor. Bu nedenle hamilelerin doza uyması önem taşıyor

