Grip olduğunuzda neler yapmalı, gripten korunmak için hangi önlemleri almalısınız?

Özellikle H3N2 virüsünün yol açtığı grip nedeniyle son 10 günde boğaz ağrısı, yüksek ateş, öksürük, halsizlik, vücut ağrıları gibi şikayetlerle başvuruların arttığına dikkat çeken Dr. Sinan Akkurt, "Antibiyotik gribe fayda etmez." diyerek uygulanabilecek doğal yöntemleri ve salgından kaçınmak için alınabilecek pratik önlemleri sıraladı.



Gribin nezleye göre daha ağır seyrettiğini ve muhakkak bir hafta istirahat gerektirdiğini kaydeden Akkurt, gribin bulaşıcılığının, ilk şikayetler başladıktan yedi gün sonra ortadan kalktığını söyleyerek; okul ve iş yerlerinin bu konuda anlayışlı olmasının hem kişinin iyileşmesi, hem de hastalığın bulaşarak yayılmasını önleme adına çok önemli olduğunun altını çiziyor.

Antibiyotik kullanımının gribe bir faydası olmayacağını vurgulayan Akkurt, "Bir hafta dinlenin. Evinizi günde iki - üç kez havalandırın. Tavuk suyu çorba, ıhlamur, kuşburnu, ekinezya, nane-limon çayları ile vücudunuzu destekleyin. Tuzlu ve karbonatlı suyla gargara yapın. Okaliptus yapraklarını kaynatarak buharını soluyun. Yastığınızı biraz yükselterek nefes alışınızı rahatlatın. Günde bir tatlı kaşığı zerdeçal tüketin. Toz zencefil, zerdeçal ile balı karıştırarak elde ettiğiniz macunu da alabilirsiniz." dedi. Günümüzün tarım koşullarında meyve - sebzelerin vitamin, mineral oranlarının düşüklüğü nedeniyle yaz kış günde 500 mg C vitamini kullanarak bağışıklık sistemini destekleyebilirsiniz

İşte henüz gribe yakalanmayanlar için korunma önerileri:

- Grip hastaları hem iyileşmek, hem de başkalarına bulaştırmamak için muhakkak evinde bir hafta istirahat etmeli. Evde ya da mecburen işe, okula gidiliyorsa bu gibi toplu ortamlarda damla yoluyla hastalığın başkalarına bulaşmasının önlenmesi ve havadaki mikropların elemine edilmesi için bir bardak sıcak suya bir avuç lavanta çiçeği atıp odalara yerleştirilebilir.

- Ellerinizi sık sık sabunla yıkayın. Yiyeceklerinizi sirkeli suyla yıkayın. Masalar, kapı kolları, lavabolar, ortak kullanılan telefon gibi yerlerin de sirke, dezenfektan ya da deterjanla temizlenmesine özen gösterin.

- Hastaların kullandığı bardak, çatal, havlu, yastık gibi eşyaları kullanmayın.

- Bulunduğunuz mekanı hava soğuk demeden günde en az iki - üç kere havalandırın.

- Düzenli olarak her gün 500 mg C vitamini ve kilonuza göre kilogram başına 40 cc su için.

- Doktora danışmadan ilaç kullanmayın.