Grip mi yoksa soğuk algınlığı mı?

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Soğuk algınlığı ve grip sık sık karıştırılır, ancak iki hastalık birbirinden farklıdır!

Havaların giderek soğuduğu şu günlerde, grip ve soğuk algınlığı vakalarında da artış yaşanıyor. Uzmanlar, soğuk algınlığı ve grip arasındaki en önemli farkın, soğuk algınlığında yüksek ateş ve genel durum bozukluğu gözlenmezken, gripte yüksek ateş, genel durum bozukluğu ve araya giren ikincil bakteriyel enfeksiyonların gözlenmesi olduğunu belirtiyor.



Soğuk algınlığı nedir?

Soğuk algınlığı, diğer adıyla nezle genellikle kış aylarında görülür. Birden fazla virüs bu hastalığa neden olabilir. 2 - 5 günlük kuluçka dönemi sonrası, şeffaf burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, yutak bölgesinde rahatsızlık hissi, öksürük, kırgınlık ve hafif baş ağrısıyla kendini gösterir. Tablo genellikle 1 hafta sürer. Genellikle ateşsiz seyreder. Titreme, boğaz ağrısı, boyunda büyümüş lenf nodu genellikle gözlenmez. Hastalık süresi 14 günü geçiyorsa ikincil bakteriyel enfeksiyonlar düşünülmelidir.



Grip nedir?

Grip ise bir başka virüs olan influenza'nın neden olduğu bir enfeksiyon. Grip virüsü oldukça değişik alt grupları olabilen bir virüstür. En önemli özelliği 39 - 40 C 'leri bulabilen ateşe sebep olabilmesidir. En yaygın belirtisi eklem ve kas ağrılarıdır. Ateş inatçıdır, eşlik eden şeffaf burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğazda rahatsızlık hissi, baş ağrısı; hatta ishal, bulantı, kusma gibi mide - bağırsak belirtileriyle de kendini gösterebilir. Soğuk algınlığına göre çok daha ciddi bir enfeksiyondur. Pandemik yani dünya çapında salgınlar yapabilir. Geçmişte bu salgınlarda ciddi ölümler görülmüştür.



Uzmanlar, özellikle yaşlı, bakıma muhtaç, diyabetik, KOAH, astım, kronik kalp hastalığı gibi hastalıkları olanları, toplu yerlerde yaşayanları, sağlık ekibi gibi riskli meslek gruplarında çalışanları hastalıktan korunabilmesi için ise aşı yaptırmaları konusunda uyarıyor.



