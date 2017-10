Soğuk algınlığı ve gripten korunmanın ipuçlarını Hastane Derindere Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Fatih Sadıkoğlu’ndan öğrendik.

İşte Op. Dr. Fatih Sadıkoğlu'nun bu konudaki önerileri...



1. Ellerinizi sık sık yıkayın. Ellerinizi bol su ile sabunlayarak sık sık yıkayın. Bu soğuk algınlığı veya grip olma ihtimalinizi düşürür. Ellerinizi sık sık yıkamazsanız ellerinizdeki mikropları ağzınıza ve gözlerinize bulaştırabilirsiniz. Birçok virüs bu şekilde yayılır.



2. Gribi ciddiye alın. Grip küçük bir sorun değildir; düşündüğünüzden daha ciddi problemler yaratabilir. Özellikle bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar ve hamileler için çok tehlikeli olabilir. Bu nedenle her yıl düzenli olarak grip aşınızı yaptırın.



3. Mikroplara karşı savaşmak için ihtiyaç duyduğunuz malzemelere sahip olduğunuzdan emin olun. Ağrı kesiciler veya burun tıkanıklığını gidermek için hekiminizin önerdiği ilaçları evinizde bulundurun. Odanızın sıcaklığını uygun hale getirin.



4. Soğuk alınganlığı ve gribin başlangıcında belirtilerini birbirinden ayırmanın kesin bir yolu yoktur. Bu nedenle hekiminize muayene olmadan grip mi soğuk algınlığı mı geçirdiğinizi bilemezsiniz. Soğuk algınlığı genellikle daha hafif belirtilerle seyreder, burun akması ya da tıkanması görülebilir. Grip genellikle daha şiddetlidir ve aniden ortaya çıkar. Ateş, vücut ağrıları ve yorgunluk görülür.



5. Hekiminizin önerdiği ilaçları kullanın. Hastalığınızın hekiminiz tarafından teşhisinden sonra, hastalığınıza uygun öksürük baskılayıcı, ağrı kesici ve burun tıkanıklığı giderici ilaçlar kullanabilirsiniz.



6. Antibiyotik her zaman doğru bir seçenek olmayabilir. Virüsler soğuk algınlığı ve gribe neden olurlar. Antibiyotikler ise sadece bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Bu nedenle kullanacağınız antibiyotikler kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olmaz; aksine antibiyotiklere karşı dirençli olan bakterilerin üremesine zemin hazırlayabilir.



7. Hastaysanız evde kalın. Toparlanmak için kendinize biraz süre tanıyın.



8. Bulaşıcılığı önlemek için gerekli önlemleri alın. Evinizdeki birisi hasta olduğunda, ortak kullandığınız ürünleri iyileşene kadar tek kullanımlık ürünlerle değiştirin. Bu, aile üyeleri arasında mikropların yayılmasını durdurmanın basit bir yoludur. Bez el havlularını kağıt olanlarla değiştirin ve cam bardak yerine kağıt veya plastik bardak kullanın.



9. Hekiminizin önerisiyle doğal takviyelerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca, C vitamini içeren besinler tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Yapılan araştırmalar ayran, peynir, yoğurt, kefir, zeytin, turşu gibi probiyotikleri tüketenlerin soğuk algınlığını daha kolay atlattığını göstermekte.



10. Sıvı tüketiminizi artırın. Normalden fazla sıvı tüketimi sinüslerinizi boşaltır ve tıkalı olan burnunuzu rahatlatır. Su ve bitki çayları bunun için iyi birer alternatiftir.