Daha sağlıklı hissetmek için güne gülümseyerek başlayın!

Uzmanlara göre gülen insanların kan akışı daha düzenli oluyor, bağışıklık seviyesi yükseliyor, kan şekeri düşüyor ve uykusuzluk problemi yaşamıyor. Daha sağlıklı hissetmek için güne gülümseyerek başlamak yeterli!

İnsanların güldükçe fizyolojik olarak değiştiğine dikkat çeken PSYCASE Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık’tan Uzman Psikolog Merve Saraçoğlu, “Güldüğümüz zaman yüzümüzdeki ve vücudumuzdaki kaslarımızı esnetiriz, nabzımız ve tansiyonumuz artar. Daha hızlı nefes alıp veririz. Bu şekilde dokularımıza daha fazla oksijen göndeririz” diyor ve araştırmacıların ulaştıkları sonuçlar hakkında şu bilgileri veriyor:

Gülmek kan akışını düzenliyor

İnsanlara komedi veya dram türünde filmler izletildiğinde bunun damarlar üzerindeki etkileri izlendi. Gösterimden sonra komedi izleyen grubun damarları kolaylıkla daralıp genişleyerek normal bir şekilde hareket ederken dram izleyen insanlardaki damarlar kan akışını kısıtlayacak şekilde gerilme eğilimi gösterdi.

Bağışıklık seviyesini yükseltiyor

Artan stresin, azalan bağışıklık sisteminin tepkisi ile ilgili olduğu belirtiliyor. Çalışmalar, mizahı kullanma becerisinin vücuttaki enfeksiyonla savaşan antikor düzeyini yükseltebileceğini ve bağışıklık hücrelerinin seviyesini de artırabileceğini gösteriyor.



Kan şekeri düşüyor

Diyabeti olan 19 kişi ile yapılan bir çalışma, gülmenin kan şekeri düzeyi üzerindeki etkilerini ortaya koydu. Yemekten sonra sıkıcı bir seminere giren gruba sonraki gün yine yemekten sonra bir komedi izlettirildi. Komedi filminden sonra grubun kan şeker düzeyi ölçüldüğünde seminerden sonra olduğundan daha düşük çıktı.

Uykusuzluğa da çare

Psikolojinin gülmenin faydalarına odaklanmasının mazisi Norman Cousin'ın, ’Bir Hastalığın Anatomisi’ adlı hatıralarına dayanıyor. Eziyetli bir omurga hastalığı olan ankilozan spondilit teşhisi konan Cousin, komedi filmlerinden oluşan bir kürün kendisini daha iyi hissettirdiğini bulmuş. On dakika gülmenin, iki saatlik ağrısız bir uyku çekmesine izin verdiğini söyleyen Cousin, hiçbir koşulda gülmeyi unutmadığını belirtmiştir.

