Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan, örnek protein olarak nitelendirdiği yumurtanın insan sağlığı için önemine dikkat çekerek, “Günde 1 yumurta tüketin” tavsiyesinde bulunuyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan, ani hava değişimlerinden etkilenmeden sağlıklı ve mutlu bir mevsim geçişi yapmak isteyenlere “Günde mutlaka 1 yumurta tüketin” tavsiyesinde bulundu.

Bulması ve pişirmesi kolay, besin değeri çok yüksek ve sağlıklı bir yiyecek olan yumurtanın insanın günlük protein gereksinimini karşılamanın yanı sıra halsizlikten kurtulmak, daha enerjik bir gün geçirmek için vazgeçilmez olduğuna dikkat çeken Şahin, “Ani sıcaklık değişiklikleri nedeniyle bünyelerimiz hastalıklara daha korunmasız hale geliyor ve bu değişimler insanları mutsuzlaştırıp enerjilerini düşürebiliyor. Günde 1 yumurta tüketerek tüm bu olumsuzlukların üstesinden gelmek mümkün. Yumurta içeriğindeki selenyum, demir gibi elementler sayesinde mutluluk kaynağı” dedi.