Günde kaç fincan kahve içiyorsunuz?

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Günlük kahve tüketiminin yetişkinlerde 400, hamileler ve emziren annelerde 200 miligramı geçmemesi gerekiyor...

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), yetişkinlerin günlük 400, hamileler ve emziren annelerin 200 miligramdan fazla kahve tüketmemeleri konusunda uyarıda bulundu.



EFSA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, 13 ülkede yapılan araştırmaya göre günlük kahve tüketiminde 400 miligram sınırını aşan ülkeler arasında Danimarka'nın ilk, Fransa'nın son sırada bulunduğu bildirildi.



Hamileler ve emziren anneler için günlük kahve tüketim sınırının 200 (4 fincan), yetişkinler için 400 miligram olduğu vurgulanan açıklamada, Avrupa'daki gençler arasında tüketimi artan enerji içeceklerinin endişe verdiği ifade edildi.



Açıklamada, gençlerin günde bir fincan kahve ve kola, iki veya üç enerji içeceği tüketmeleri halinde günlük sınıra ulaşacakları kaydedildi. (AA)



