Güneş yanığına karşı mısır unu

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Tatile gittiniz, güneşin keyfini çıkarayım derken biraz abartıp güneş yanığı problemiyle karşılaştınız! Üstelik gittiğiniz yerin yakınında da bir sağlık merkezi yok! Peki şimdi ne yapacaksınız? Sorunun yanıtını Hisar Intercontinental Hospital Dermatoloji Uzmanı Dr. Funda Ataman’dan öğrendik…

Güneş yanığı fark edildiği anda hemen kapalı bir alana girmek gerektiğini belirten Uzm. Dr. Ataman; "Pencere camının arkasında da cildinizin yanabileceğini unutmayın. Güneş yanığının en iyi tedavisi korunarak hiç yanmamaktır. Buna rağmen yanık oluşursa basit yanıklarda hekiminizin önereceği ev tedavilerini uygulayabilir; şiddetli ise sağlık kuruluşuna başvurabilirsiniz" açıklamasında bulundu.



Hangi durumlarda hekime başvurmak gerekir?

Geniş alanlarda kızarma, şişme, mor lekeler, su toplaması, kabarcıklar varsa, şiddetli ağrı ve kaşıntı görülüyorsa; bu belirtilere bulantı, kusma, ateş ve halsizlik eşlik ediyorsa en yakındaki sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Serum tedavisi, kortizonlu iğne ve kremler, özel yanık kremleri, alerji hapları ve iğneleri, ağrı kesiciler ve antibiyotikler kullanılır.



Hafif yanıklarda uygulanabilecek ev tedavileri

Güneşte yanan kişinin, karanlık, sessiz, serin bir ortamda bacaklarını yukarı kaldırarak istirahat etmesi, bol sıvı tüketmesi, hafif gıdalarla beslenmesi ve alkolden kaçınması gerekir. Cildin güneş yanığına bağlı kuruluğunu gidermek için;

• Öncelikle serin bir banyo yapın ve yanık bölgelerine soğuk kompres uygulayın.

• Kesinlikle sabun ve şampuan kullanmayın.

• Cildinizi nemlendirmek için küveti serin suyla doldurup, içine 1 bardak elma sirkesi veya 1 bardak soda ya da 1 kase yulaf unu eklenip içinde 15 dakika kalın.

• Yağsız 1 bardak soğuk sütü, 4 bardak soğuk suyla karıştırıp derinize sürerek cildinizin nem ihtiyacını karşılayabilirsiniz.

• Mısır ununu soğuk suyla lapa haline getirip deriye uygulamak çok rahatlatıcı olacaktır.

• Özellikle yüz ve göz çevresi yanıklarında siyah çayı demleyip soğuk ıslak kompres yapmak etkili bir tedavidir.

• Salatalığı püre haline getirip cilde sürmek yine evde uygulanabilecek bir yöntem.

• Aloe veralı ve özellikle E vitamini içeren nemlendiricileri, buzdolabında soğutup sürerseniz daha başarılı sonuçlar alırsınız.