Her şeyi unutmaya mı başladınız? Hafızanızın zayıflamaya başladığından şüphe mi ediyorsunuz? Günlük beslenme programınıza ekleyeceğiniz bazı besinlerle onu güçlendirmeniz mümkün!

Yoğun iş temposu, stres, psikolojik etkenler kimi zaman hafızanın zayıflamasına yol açabiliyor. Güçlü bir hafızaya sahip olmak için günlük beslenmeye başta yer fıstığı olmak üzere kuvvetli bazı besinlerin eklenmesi gerekiyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı hafızayı canlı tutacak önemli besinler hakkında bilgi verdi.

Hafızayı dinç tutmak için yer fıstığı

Düzenli ve sağlıklı beslenerek birçok hastalık engellenebildiği gibi, beynin de beslenmesi ve gelişmesi sağlanabilir. Günde 1 avuç kadar yer fıstığı tüketmek beyin ve hafıza gelişimi için oldukça faydalı. Yer fıstığı, kolin açısından zengin besinlerden. Kolin, beynin iletim servisi olan nörotransmitterleri destekliyor. İçerdiği omega yağ asitleri ile iyi yağların vücutta depolanmasına yardımcı olan yer fıstığı aynı zamanda unutkanlığa da iyi geliyor.

2 dilim ananas hafızayı güçlendirir

İçerdiği antioksidan, C vitamini, mineraller ve özellikle vücuda su dengesi sağlaması açısından hafızanın canlı tutulması için olmazsa olmaz besinlerden biri de ananas. Ananas, günde 2 dilim kadar tüketilebilecek lif kaynaklarından biri. Hafızayı güçlendiren ananas, özellikle uzun bir ezber öncesi tüketilebilecek süper bir besin.

Kara üzüm problem çözme yeteneğini geliştirir

Günde 1 avuç kadar tüketilebilecek kara üzüm, kan yapıcı ve demir sağlayıcı etkisinin yanında aynı zamanda hafızanın kuvvetlenmesine de yardımcı oluyor. Kara üzüm, hafızanın açılması için gerekli olan tüm mineralleri sağlıyor. Amerika’da hafıza zayıflığı şikayeti olan kişiler üzerinde yapılan bir çalışma, kara üzüm suyu içen kişilerin hafıza testlerinde daha başarılı olduğu ortaya koymuş. Saf siyah üzüm suyu içenlerin kısa süreli ve sözsüz hafızalarında gelişme kaydedildiği görülmüş. Üzümün dopamin salgılamasını artırarak problem çözme yeteneğini geliştirdiği de biliniyor.

Yeni hücrelerin gelişimini desteklemek için günde 1 yumurta

Her sabah 1 adet haşlanmış ya da omlet şeklinde tüketilebilecek yumurta, anne sütüne eş değer proteini ile beynin gelişmesi ve hafızanın kuvvetlenmesi için oldukça önemli bir besin. Vücut için protein kaynağı olan yumurta özellikle beyin hücrelerinin gelişimine yardımcı oluyor. Yumurta, bir çeşit B vitamini olan kolin içeriyor. Kolin, yeni beyin hücresi üretimine de etki ediyor. Yumurta içinde bulunan amino asitler, hücre fonksiyonu ile etkileşime geçerek zihinsel ve nörolojik bozuklukları önlemek için de nörotransmitter dengesini koruyor.

Yaban mersini ile hafızaya doping

Sağlıklı bir yaşam için her gün sebze ve meyve tüketmek gerekiyor. Günlük öğünlerinden birinde kırmızı-maviye dönük orman meyvelerine yer vermek güçlü bir hafızanın yollarını açıyor. Ülkemizde satılan ancak çok bilinmeyen yaban mersini diğer adıyla blueberry’nin beyinde yeni bağlantı yollarını desteklediği bilinmekte. Yaban mersini bol miktarda polifenol içeriyor, bu sayede beyin hücrelerine saldıran serbest radikallerle savaşabiliyor.

Öğünlerin başrolünde balık ve ceviz olsun

Omega 3-6 yağ asitlerini içeren ceviz ve balık mutlaka beslenme planında yer alması gereken besinlerden. Ceviz, içerdiği omega 3-6 yağ asitleri ile hafızayı güçlendirecek ve beynin çalışmasını kuvvetlendirecek en önemli besinlerden biri. Günde 3-4 adet ceviz içi tüketmek unutkanlık ve hafıza kaybına birebir. Balık tüketimi ise mevsimine uygun şekilde olmalı. Balık tüketimi beynin doğru bir şekilde çalışması için gerekli olan tüm omega 3-6 yağlarının vücutta kullanılmasına yardımcı oluyor. Omega yağları açısından oldukça zengin olan balık, haftada en az 2-3 defa tüketilmesi gereken iyi bir protein kaynağı.