Hangi yaşta hangi ağrılar artıyor?

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Ağrılar özellikle 30 yaşından sonra bizi daha sık ziyaret etmeye başlayan sağlık problemleri… Hangi yaş döneminde hangi tür ağrıların daha fazla görüldüğünü ve daha iyi hissetmek için yapılabilecekleri Hisar Intercontinental Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Lütfiye Müslümanoğlu ile konuştuk…

30 Yaşından Sonra Görülen Ağrılar

Baş ağrısı: 30 yaş döneminden sonra stres yaygınlaştığı için baş ağrısı daha sık görülür. Özellikle masa başı çalışanlarda, bütün gün bilgisayar başında oturanlarda boyunda zorlamaya bağlı ağrılar oluşabilir. Bu ağrılar ve stresinizi azaltmak için nefes ve boyun egzersizleri yapabilirsiniz. Sıcak kompres de ağrılarınızı azaltabilir.



Karpal Tünel Sendromu: Klavyeler, cep telefonları, bilgisayar oyunları gibi aynı hareketlerin sürekli tekrarlandığı aktiviteler bileğinizdeki sinirler üzerindeki basıncı artırarak bilek ve ellerinizde ağrı oluşmasına neden olabilir. Ailenizde daha önce bu hastalığı geçiren yakınlarınız olması ve geçmişte yaşadığınız yaralanmalar Karpal Tünel Sendromunu tetikleyebilir. Tekrar eden hareketlerden vazgeçme ihtimaliniz yoksa; çalışma alanınızı yeniden düzenlemeyi tercih edin. Klavye kullanırken sandalyenizde omuzlarınız rahat edecek şekilde oturun. El, bilek ve dirseklerinizi düz tutun. Ayaklarınızı yere basın ya da ayak desteği kullanın. Bunlara rağmen bileklerinizde ağrı oluşuyorsa mutlaka bir hekime başvurun.



40-50’li Yaşlarda Görülen Ağrılar

Sırt Ağrısı: Yaşlandıkça, kötü duruş, kötü işyeri ve yanlış uyku alışkanlıkları omurga üzerine binen stresi artırarak sırt ağrısına neden olabilir. Duruşunuza dikkat edin. Kendi vücudunuzun ağırlığının %25’inden fazlasını kaldırmayın ve mutlaka çalışma ortamınızı düzenleyin. Sandalyenizin ve monitörünüzün uygun yükseklikte olup olmadığını kontrol edin. Eğer ağrılarınız sabahları yataktan kalktığınızda oluşuyorsa, yatağınızı değiştirin ve sizin için en doğru olan uyku pozisyonunu öğrenin.



Kaslarda gerilme ve Tendinit: Tendinit tendonlardaki zayıflıktan ve incelmeden dolayı oluşur. Yaşlılarda ve genç çalışan, genelde omuz ve kollarını zorlayan kişilerde daha fazla görülür. Tekrarlanan ve sizi zorlayan hareketler zamanla ödeme dönüşerek kronik ağrıya neden olabilir. Mutlaka hekiminizden destek isteyin ve sizin için uygun olan egzersizleri yapın. Dinlenme, buz kompresi ve hekiminizin önereceği ilaçlar ağrılarınızı azaltabilir.



60 Yaşından Sonra Görülen Ağrılar

Osteartrit: Özellikle kadınlarda daha fazla görülen bu hastalık; eklem ağrısı, şişlik, kalça, diz ve sırtta sertliğe neden olabilir. Hastalığın tedavisinde mutlaka hekiminizden destek alın ve kilonuzu kontrol altında tutun. Bu hastalıkta önemli olan aktif bir hayat sürmektir. Ancak yaşınız ve vücudunuza uygun olan egzersiz programlarını uygulayın. Dayanıklılık egzersizleri ve sağlıklı kilonuzu koruyarak eklemleriniz üzerindeki yükü hafifletip ağrılarınızı azaltabilirsiniz.

