Son yıllarda artan düzensiz beslenme ve stres nedeni ile gerek erkeklerde gerekse de kadınlarda kilo artışları görülüyor. Peki bunun çözümü var mı? Estetik Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Defne Erkara anlatıyor...

Psikolojik olarak ve fiziki olarak aşırı yağlanma insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen en önemli etkenlerden biri. Bu gibi durumlardan kurtulmak için ise günümüzde çeşitli tedavi yöntemleri uygulanıyor. Bu yöntemlerden biri de liposuction. Liposuction, zayıflama için değil vücut şekillendirmek için kullanılan bir yöntem.



Liposuction nasıl uygulanıyor?

Çoğunlukla genel anestezi ile yapılıyor. Öncelikle hasta için gerekli incelemeler yapılıyor ve akabinde hasta üzerinde çizimlerle liposuction uygulama alanları belirleniyor. Bunun sonrasında ise yağ aldırma işlemine başlanarak kanüller yardımı ve vakum yolu ile yağ fazlaları çekiliyor. İşlem süresi hastanın yağ alınacak bölge sayısına göre değişiyor. En çok yağ biriken bölgeler; bel, karın, basen, kalça, bacak içi, diz içi, sırt, gıdı diye adlandırdığımız vücut bölgeleri. En fazla 4-5 bölgeden yağ alınabiliyor. Daha fazlası hasta için risk oluşturabiliyor.



Bu yöntem kilo vermede etkili mi?

Günümüzde uygulanan liposuction ile yağ aldırma işlemi için kimileri kilo vermede etkili olduğunu söylese de liposuction kilo verme yöntemi değil. Boy ve kilo arasında belli bir oranın altında olan kişilere uygulanıyor. Aksi takdirde kişinin sağlığı riske atılmış olur. Kilo fazlası olan kişiler çeşitli zayıflama yöntemleri kullanarak bu fazla kilolarından kurtulurlar. Sonrasında kalan yağlar için liposuction işlemi yapılarak vücut şekillendirilir.



Liposuction sonrası hastanın yapması gerekenler

İşlem genel anestezi ile yapıldığı için bir gece hastanede kalmakta yarar var. Bir hafta sonra kontrol ediliyor. Daha kısa sürede iyi olmak için, hemen yürümeye başlamak çok önemli. Operasyon sonrası hareketli olarak bu sürecin hızlanmasında katkınız olabilir. Sürekli yatmak veya oturmak tavsiye edilmiyor. Uygulama sonrasında evde zaman zaman ağrılar olabilir, ancak bu ağrılar ciddi anlamda rahatsız edecek seviyede olmadığından günlük ağrı kesiciler ile azaltılabilir. Uygulama sonrasında oluşan şişlikler 2-3 haftada büyük oranda iner. Ancak bölgenin tamamen iyi olması için 3-4 ay kadar sabretmek gerekiyor.



Riskleri var mı?

Her ameliyat ve operasyon sonrasında risk derecesi neyse liposuctionda da o kadar risk mevcut. Asla riski yoktur diyemeyiz. Ancak tecrübeli hekim seçimi, uygun boy ve kilo oranı, yaş ve kronik hastalara bu işlemin yapılmaması riski azaltır.



