Hareketsizlik obeziteden daha tehlikeli

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Hareketsiz bir yaşamın, obeziteden iki kat daha ölümcül olduğunu biliyor muydunuz? Günde 20 dakikalık hızlı bir yürüyüş bile hayatınıza hareket katmak için yeterli!

Avrupa'da yapılan bir araştırma, hareketsizliğin obeziteden iki kat daha ölümcül olduğunu gösterdi.



İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi bilim adamları, 12 yıl boyunca 334 bin 161 kişiyi takip etti. Araştırmaya katılanların fiziksel aktivite düzeyleri, bel çevreleri ve aynı zamanda katılımcılar arasında hayatını kaybedenler kayıt altına alındı. Araştırma ekibinden Ulf Ekelund, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Araştırmanın sonuçları, hareketsiz kişilerin obezlere göre iki kat daha fazla risk altında olduğunu gösterdi" dedi.



Ekelund, hareketli bir hayata geçişin ölüm oranını yüzde 7,5 azalttığını, buna karşın kilo vererek obezite sınırının altına inmenin ise ölüm oranını sadece yüzde 3,6 düşürdüğünü söyledi. Ekelund, "Tabii ki obeziteyi azaltmak çok önemli. Ayrıca, fiziksel aktiviteyi bir halk sağlığı stratejisi haline getirmemiz lazım" diye konuştu.



Araştırmacılar, günde en az 20 dakikalık hızlı bir yürüyüşün insan sağlığı için gerekli olduğunu vurguluyor.



Araştırmanın sonuçları, "American Journal of Clinical Nutrition" dergisinde yayımlandı.



(AA)