Havuzlar göz sağlığını tehdit ediyor

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Uzmanlar, havuzdan göz iltihabı kapmamak için gözlük kullanılması konusunda uyarıyor.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah Çağıl, yeterince temizlenmeyen ya da çok kişinin girdiği havuzlardan ''konjonktivit'' olarak adlandırılan göz iltihabına yakalanma riskinin yüksek olduğunu bildirdi.



Çağıl, yaz aylarında alerjiler ve havuzdan kapılan göz enfeksiyonlarıyla daha sık karşılaşıldığını belirtirken, yeterince temizlenmeyen havuzlardan göz iltihabı kapma riskinin yüksek olduğunu ifade etti.



Havuzların düzenli olarak klorlanması gerektiğini anlatan Çağıl, ancak bazen fazla klor kullanılması ya da klorlanmanın yeni yapılması nedeniyle de gözde zararlı olmayan kızarıkların olabileceğini söyledi.



Yeterli temizlenmeyen ya da çok kişinin girdiği havuzlardan ise konjonktivit denilen göz iltihabının kapılabileceğini ifade eden Çağıl, şunları kaydetti:



''Genelde gözün kendi savunma mekanizmaları güçlüdür ama bazı mikrop türleri havuzdaki sudan bile rahatlıkla bulaşabilir ve göz iltihabına neden olabilir. Bir de gözlerinde konjonktivit olan birisi havuza girdiyse, bazı virüsler suda canlı kalabilir ve girilen havuz yeterince klorlanmamışsa oradan kolaylıkla bulaşabilir.



Havuzlarda temizlik sistemi iyiyse risk faktörü azalıyor ama otellerin çok yoğun olduğu dönemlerde, okul kamplarında ya da havuzların kalabalık saatlerinde risk faktörü artıyor. Havuza girdikten sonra kişide aşırı çapaklanma, kızarıklık, göz kapaklarında şişlik durumunda konjonktivitten şüphelenir. Bu kişilerin mutlaka göz doktoruna başvurması ve uygun antibiyotikli göz damlalarıyla tedavi edilmesi gerekir.''



Havuzlarda yüzücü gözlüğü kullanılmasının bu tip mikropların kapılmasını büyük oranda engelleyebileceğine dikkati çeken Çağıl, ''Havuzda göz devamlı suyla temas halinde oluyor. Gözlük kullanılması durumunda ise su ile temas minimuma iniyor ve enfeksiyon bulaşma ihtimali çok daha azalıyor'' şeklinde konuştu.



''Kaliteli güneş gözlüğü kullanın''

Güneşin özellikle çok parlak olduğu saatlerdeki ultraviyole ışınların ciltte olduğu gibi, gözde de olumsuz etkilerinin bulunduğuna işaret eden Çağıl, ''Kısa vadede problem oluşturmuyor ama çok uzun süre açık havada kalanlarda, açık havada çalışanlarda katarak oluşumuna ve görme merkezinde de olumsuz etkilere neden olabiliyor. Bu nedenle özellikle parlak güneşte, UV ışınlarını bloke eden gözlüklerin kullanılması lazım'' şeklinde konuştu.



Kullanılan güneş gözlüklerinin UV ışınlarını filtre edip etmediğinden emin olunması gerektiğini ifade eden Çağıl, bu nedenle taklit ya da markasından emin olunmayan belli kalitenin altındaki ürünlerden uzak durulması gerektiğini söyledi. Çağıl, ''Eğer güneş gözlüklerinin UV filtresi kötüyse, UV'yi geçiriyorsa, gözde hem kızarıklık, hem de yorgunluk yapar, uzun vadede kalıcı olumsuz etkileri olur'' görüşüne yer verdi.



Çağıl, bu nedenle yaz tatili yapan yetişkin ve çocukların özellikle kumsalda, plajlarda mümkün olduğunca parlak güneş ışığından kaçınması ve mutlaka güneş gözlüğü kullanması gerektiğini sözlerine ekledi.



(AA)