Uzmanlar, kadınların iç çamaşırlarını altı aydan sonra en geç 1 yıl içinde çöpe atmaları gerektiğini söylüyor.

Doktor Nadeem Abbas bakterilerin yıkanmış külotlarda bile üreyebileceğini ve bu nedenle eski çamaşırların hepsinin atılıp, yenileriyle değiştirilmesini tavsiye ediyor. Londra'da bir hastanede enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak çalışan Abbas, "Tıpkı diş fırçamızı en geç 3 ayda bir değiştirmemiz gerektiği gibi, mutlaka kadınların iç çamaşırlarını da atması gerekiyor.

BAKTERİ YUVASI OLUYOR

Doktor Shirin Lakhani de "Hijyen çok önemli ve uzun süredir kullanılan kadın iç çamaşırları tamamen bir bakteri yuvası haline geliyor. Bu nedenle vajinada mantar, E.Koli ya da benzeri bakteriler üreyebilirken, pamukçuk üremesine, idrar yolları enfeksiyonuna da açık hale geliyor. Bu nedenle çamaşırlarımızı atmak ve çamaşır çekmecemize yeni aldıklarımızı yerleştirmek zorundayız. Tabii ki aldıktan sonra yenilerini de yıkamadan kullanmamalıyız."



Lakhani, eski iç çamaşırlarında bulunan bakterilerin çamaşır makinesinde yıkansa bile gitmediğinin altını çiziyor ve şunları söylüyor:

YÜKSEK ISI İLE ÜTÜLEYİN

"İç çamaşırlarınız sonuçta teninizle ve özellikle de en hassas bölgenizle temas ediyor. Sonuçta buradaki ölü deriler bakterilere neden oluyor. Bu nedenle de dikkat etmelisiniz. Çamaşırların yüksek ısı ile ütülenmesi de çok önemlidir" dedi.

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