Kan aldırmak sizin için bir işkenceye dönüşüyorsa... Her kan aldırma sonrası mor kollarla dolaşmak zorunda kalıyorsanız bu buluş tam size göre! Damar bulmada zorlanılan özellikle kanser ve obez hastaları ile yaşlılar, bebekler, çocuklar için "damar görüntüleme spreyi" geliyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Kimya Metalurji Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Işıldak, kan alma işlemi sırasında damar bulmakta zorlanılan özellikle kanser ve obez hastaları ile yaşlılar, bebekler, çocuklar için "damar görüntüleme spreyi" icat etti. Bu sayede iğneyle damar bulma işlemine son verilerek, hastaların acısız ve ağrısız damarları görülebiliyor.Prof. Dr. Işıldak, kan alma işlemi sırasında damar bulmak için yapılan iğnenin deriye ne kadar zarar verdiğini ve acı hissettirdiğini bildiğini söyledi.Kan alma işlemi sırasında damarın bulunamaması sonucunda hastalarda, özellikle çocuklarda büyük oranda stres yaşandığını ifade eden Işıldak, bu sıkıntıyı sona erdirmek amacıyla yola çıktığını ve yaklaşık 2 yıl önce damar görüntüleme spreyi projesi fikrinin doğduğunu anlattı.Bir yıl içinde projesini hayata geçirdiğini dile getiren Işıldak, şu bilgileri verdi:"Damar görüntüleme spreyi, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da bir ilk. Uluslararası patent müracaatında da bulunduk. Önümüzü kesen bir patent ve buna benzer bir ürün yok. Projede 3 arkadaşız. Spreyi, Biyomühendislik Bölümü Öğretim Görevlisi Uzman İlkay Şener ve Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melda Altıkatoğlu ile birlikte üniversitenin laboratuvarında geliştirdik. Buluşumuzun ülkemiz için katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Spreyin uygulaması kolay ve uygulandığı yerde sağlığa zarar veren herhangi bir zararlı madde yok. Faydalı bir ürün."Dünyada iğneyle giriş yapılması sırasında doğruyu tutturma ortalamasının 2,4 civarında olduğunu belirten Işıldak, dünya genelinde kolu ortalama 2,5 kere delerek damarın yakalanabildiğini söyledi.Prof. Dr. Işıldak, "Bazı hastalarda 10 iğne yaparsınız ancak damarını bulamayabilirsiniz. Özellikle obez ve kanser hastaları (kemoterapi alan insanlar) ile bebeklerde, çocuklarda, yaşlılarda damarları yakalamak zor. Damar görüntüleme spreyi, damarları yakalamada kolaylık sunuyor.Önemli bir konu da spreyin her alanda kullanılabilmesi, ekonomik ve taşınabilir olmasıdır. Çok kolay ve basit uygulanabilir" diye konuştu.Spreyin içindeki maddelerin hiçbir şekilde kanserojen özelliklere sahip olmadığına ve sağlığa zararı bulunmadığına dikkati çeken Işıldak, spreyin uluslararası patentini aldıkları takdirde ürünün dünyadan da talebi olacağını bildirdi.YTÜ Kimya Metalurji Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Işıldak, şunları kaydetti:"Ürün hem Türkiye'ye hem de dünyaya yarar sağlayan bir buluş. İğne mekanik bir aygıt. Doku içerisine giriyor. Girdiği noktalarda da hasar üretebilir. Aynı noktadan sık sık iğneyle delik açmak hasarı büyüterek, çeşitli enfeksiyon ve sağlık problemlerine neden olabiliyor. Hastanelerde sprey kullanıldığı takdirde birkaç saniye içinde spreyin içindeki boyanın jelleşmesiyle damar çok rahat görülüyor. Spreyi de suyla veya ıslak bir bezle çok rahat temizleyebiliyorsunuz. Sprey odaklama imkanı sağlıyor. İğne ise elde titreme olduğunda ise deride hemen tahriş yapabiliyor."(AA)