Psikofarmakoloji Derneği
tarafından Antalya'da düzenlenen 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 4.
Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu’nda konuşan Doç. Dr.
Gökben Hızlı Sayar “mikropların önemli bir kısmı sağlığımızı bozan hastalıklar
yapsa da, bu özellikleriyle ön plana çıksalar da bazı bakteriler sağlığımızın
korunması için oldukça önemlidir. İnsan bağırsağında bulunan bazı bakteriler
bağışıklık sistemimizi güçlendirirler. Bağırsakla beyinin fonksiyonlarını
düzenlerler. Vücudumuzun daha sağlıklı bir şekilde fonksiyonlarını yürütmesine
yardımcı olabilirler. Bu son yıllarda bütün dünyada oldukça dikkat çeken bir
konu. Eskiden bizim düşüncemiz beynin bağırsakları yönettiğiydi. Örneğin strese
girdiğimizde bağırsak fonksiyonlarında bozulmalar olur. İshal, kabızlık, karın
ağrıları olabiliyor. Fakat
son yıllarda şunu görüyoruz ki bu sistem ters yöne de işleyebiliyor.
Bağırsaklarımız, beynimizin sağlıklı biçimde çalışmasında oldukça büyük role
sahip. Örneğin; şizofrenide, otizmde, Alzheimer hastalığında, dikkat
eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda birçok çalışmalar yapılıyor ve çalışmanın
çok büyük bir oranı eğer bağırsaklarımızda sağlıklı bakterilerin
sayısını arttırabilirsek beynimizin de daha iyi fonksiyon göstereceğini işaret
ediyor” dedi.
Psikofarmakoloji Derneği tarafından düzenlenen kongrede bu konuya dönük
tartışmalarda şu tespitler yapılıyor:
“Son yıllarda, bağırsak
bakterilerinin sağlık üzerine yararlarını kanıtlayan araştırmalar baş döndürücü
hızla artmıştır. Tıbbın hemen her dalından bilim insanları bazı mikropların
sağlığımızı korumamıza ya da iyileştirmemize nasıl olduklarını incelemektedir.
Alanda çalışan birçok araştırmacı bağırsakları “ikinci beyin” olarak
nitelendirmekte, bağırsaklarda bulunan 1000 civarındaki mikroorganizmanın
bazılarının çeşitli yollarla beyin çalışmasını düzenlediğini bildirmektedir.
Depresyon, stresle ilişkili hastalıklar, otizm, Parkinson hastalığı ve
Alzheimer gibi hastalıkların oluşumunda ve tedavisinde bakterilerin rolü
konusunda kanıtlar giderek artmaktadır.
PROBİYOTİKLER VE
KEFİRİN GERİ DÖNÜŞÜ
Bağırsaklardaki bakterilerin bozulmuş dengesinin düzenlenmesi amacı ile kullanılan probiyotikler ve beyin işlevlerini düzeltme amacıyla kullanılan psikobiyotikler tüm dünyanın dikkatini çeken yeni bir tedavi alanıdır. Türklerin geleneksel fermente süt ürünü olan kefirin faydaları son yıllarda adeta yeniden keşfedilmekte ve kefir probiyotik gıda olarak yeniden doğmaktadır. Kefir, proteinler, lipitler ve şekerlerden bir matris içinde laktik asit bakterileri ve mayaların bir karışımını içerir. Son yıllarda yapılan araştırmalar kefirin antioksidan, antihipertansif, antiinflamatuar, bağışıklık sistemini güçlendirici etkilerini göstermektedir. Tarihsel olarak, geleneksel tıpta kullanılmış olan kefir, modern tıbbın içinde kendisine yer bulmakta ve probiyotiklerin ucuz ve kolay elde kaynağını temsil etmektedir.”