İş yerindeki stres, diyabeti tetikliyor

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Stresli bir işiniz varsa diyabete yakalanma riskiniz yüksek!

İş yerindeki yoğun stresin diyabet riskini artırabileceği belirlendi. Alman bilim adamlarının 13 yıl süren araştırmasına 29-66 yaşında 5 bin 300 çalışan katıldı.



Bilim adamları iş yerinde büyük baskıya maruz kalanların tip 2 diyabete yakalanma riskinin yaklaşık yüzde 45 fazla olduğunu gördü.



Yeni önlem planları ve tedavilerin geliştirilmesine ışık turan araştırmanın sonuçları "Psychosomatic Medicine" dergisinde yayımlandı.



Daha önce yapılan araştırmalar iş yerindeki stresin kalp-damar hastalıklarını tetikleyebildiğini ortaya koymuştu.