Baharda görülen ısı değişikliği hastalıkları tetikliyor.





Uz. Dr. Murat Görgülü, baharda görülen ısı değişiklikleri ile birlikte grip, nezle ve soğuk algınlığı virüs enfeksiyonları çok sık görülmeye başladığını söyledi.Memorial Etiler Tıp Merkezi Dahiliye Bölümü'nden Uz. Dr. Murat Görgülü, baharda sağlıklı kalmanın yolları hakkında bilgi verdi. Grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı önlem alınması gerektiğini belirten Görgülü, "Baharda görülen ısı değişiklikleri ile birlikte grip, nezle ve soğuk algınlığı denilen virüs enfeksiyonları çok sık görülmeye başlanır. Virüs enfeksiyonu sonrası yalnızca hapşırma, sulu burun akıntısı ve kırgınlık olabileceği gibi yüksek ateş, öksürük, aşırı halsizlik, kas ağrıları ve krampları, şiddetli baş ağrısı, nefes darlığı hatta solunum yetersizliği görülebilir. Yine bu tip virüs enfeksiyonlarının sonucunda hastalık komplikasyonu olarak zatürre, bronşit ve menenjit gibi hastalıklar da daha sık görülmeye başlar." ifadelerini kullandı.Sentetik yerine pamuklu giysilerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Görgülü, "Mevsim şartlarına uygun giyinmek de önemlidir; çok sıkı, terletecek naylon içerikli giysiler ya da üşütecek kadar ince giysiler tercih edilmemelidir. Pamuklu, vücudun hava almasını sağlayan, gerektiğinde çıkarılıp yeniden giyilebilecek giysiler tercih edilmelidir." diye konuştu.Meyve ve sebzelerin bol tüketilmesinin önemli olduğunu söyleyen Görgülü, şunları kaydetti: "Bol taze meyve ve sebze tüketimi çok önemlidir. Öğünlerinizde ölçülü bir şekilde yer almasına özen gösterilmelidir. İyi beslenemeyen kişilerde ya da hamile, çocuk ve yaşlılar ile bazı kronik hastalığı olanlarda vitamin takviyesi yapılmalıdır. İnsan vücudu için suyun gerekliliği unutulmamalı ve yeterli sıvı tüketimine dikkat edilmelidir. Mevsime uygun olarak açık havada yapılabilecek düzenli egzersizler kişiyi hastalıklardan korumaktadır."Vücudun ihtiyacı kadar uyumak gerektiğini aktaran Görgülü, "Uykuya dikkat edilmelidir, uykusuzluk vücut direncini düşürerek daha kolay hastalanmamıza neden olur. Uyku düzenin de yaş, günlük aktivite yoğunluğu ve süresi gibi etkenlere göre iyi ayarlanması gerekir." şeklinde konuştu.Güneş ışığının sağlık açısından önemli olduğunu vurgulayan Görgülü, şöyle devam etti: "Gerekli önlemler alınmasına rağmen hastalık başladığında erken tedavi çok önemlidir. Erken dönemde ve hafif enfeksiyonlarda yatak istirahati, iyi uyku ve beslenme yeterli olacaktır; ancak bu önlemlere ek olarak ateş düşürücü, ağrı kesici ve vitaminler kullanılabilir. Öksürük, balgam, ateş, nefes darlığı gibi durumlarda doktora başvurup tetkik yaptırmak ve uygun tedavi yoluna gitmek gereklidir."(CİHAN)