Kişiye özel gülüş tasarımıyla ayrıcalıklı bir gülüşe sahip olabilirsiniz. Kişinin estetik kusurlarının analizinin yapıldığı ve en uygun modelin oluşturulduğu bu yöntem sayesinde mutlulukla gülümsemek artık mümkün.

Güzel bir gülümseme kendimizi iyi hissettiriyor. Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, daha güzel bir gülüş için uygulanan yöntemlerle ilgili bilgi verdi.



LAMINATE VENEER YÖNTEMİ

Dişlerinizde doğal bir görünüm istiyorsanız Laminate Veneer yöntemi sizin için en ideali. Işığı gerçek dişler kadar iyi yansıtan yapısıyla ışıl ışıl bir gülüşün mimarı olan Laminate Veneer yöntemi, dişlerin sağlıkla kullanılmasına imkan verdiği gibi, estetik açıdan hoş görünümüyle de kadınların özgüvenlerine olumlu katkıda bulunuyor. Dişlerin ön yüzeylerindeki kırık ve aşınmalarda, dişler arası boşluklarda ve diş renk değişimlerinde olmak üzere oldukça geniş bir alanda çözümler sunan bu yöntem, gülüş üzerinde de önemli farklılıklar ortaya çıkarıyor. Dişlerin isteğe bağlı olarak daha geniş yapılmasına imkan veren, bu sayede dudakların da daha dolgun ve estetik açıdan daha hoş görünmesini sağlayan yaprak porselenler, yüz hatlarının da orantılı görünmesine yardımcı oluyor.

BONDING YÖNTEMİ

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, her yaş grubuna uygulanabilen Bonding yöntemiyle dişlerimizdeki kusurların silindiğini belirtiyor. Bonding yönteminde kullanılan malzemeler, dişin dış yüzeyine tutturularak uygulanıyor, dişlerdeki şekil ve renk bozuklukları bu şekilde gideriliyor. Bu yöntem sayesinde, kırılmış veya başka şekilde hasar almış dişler onarılıyor, dişler arası boşluklar kapatılıyor, diş boylarını istenilen düzeye getirmek mümkün oluyor. Bu yöntemin yapılışı yaklaşık olarak 15 dakika ile 1 saat arasında sürüyor ve bu süre diş yapısına göre değişiyor. Uygulama esnasında herhangi bir ağrı duyulmuyor.

İMPLANT TEDAVİSİ

İmplant tedavisinin son senelerde kendini ispatlamış diş tedavileri arasına girdiğini söyleyen Kışlaoğlu sözlerini şöyle sürdürüyor: “İmplantlar, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve alerji riski olmayan titanyumdan yapılan yapay diş kökleridir. İster tek diş isterse birden fazla diş eksikliğinde kullanılabilir. Kişinin implant yaptırırken dikkat etmesi gereken üç önemli konu var. İmplantı yapacak olan hekimin bu konuda yeterli eğitim ve tecrübesi olmalı. Hekimin kullandığı implantın markası ve menşesi önemli. İmplant yapılırken üç boyutlu planlama ve uygulama yapılmalı.”

LAZERLE DİŞ BEYAZLATMA

Diş beyazlatma işleminde öncelikle dişlerdeki gözeneklerin temizlenmesi amacıyla dişlere özel bir jel uygulanıyor. 45 dakikada daha beyaz dişlere kavuşabilirsiniz.