İşte kanserden korunmanın altın kuralları

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Bağışıklık sisteminizi sağlam tutarsanız, kanser hastalığına yakalanmazsınız!

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Baskın, kanserden korunmanın bazı basit kurallar sayesinde mümkün olabildiğini söyledi.



Baskın, pek çok şeyin kansere yol açabildiğini, çevresel faktörlerin, kirliliğin, gıda maddelerinin ve çok farklı şeylerin bunda etkili olduğunu dile getirdi.



Oksijen solunan her dakika kanserojen bir takım maddelerin de üretildiğini dile getiren Baskın, "Vücudumuz her gün binlerce kanser hücresi üretiyor ancak bu herkeste kanser hastalığına yol açmıyor. Bizim immün (bağışıklık) koruma sistemlerimiz var, onlar bizi hücrelerin kanserleşme sürecinden, tümörleşme sürecinden koruyor. İmmün sistemimizi sağlam tutarsak kanser hastalığına yakalanmayız" diye konuştu.



Kanserden korunma yolları



Kanserle savaşta en önemli basamağın bu hastalığa yakalanmamak olduğunu vurgulayan Yasemin Baskın, şu bilgileri verdi:



- Sağlıklı yaşam koşulları kansere yakalanmamada en önemli etkendir. Sağlıklı beslenecek, sağlıklı yaşayacağız. Evde oturup, yatmayacağız. Mutlaka günde 20 dakika egzersiz yapılmalı.



- Kişi kilosuna mutlaka dikkat etmeli.



- Yemekler evde pişirilmeli.



- Sebze ve meyveler mevsiminde tüketilmeli.



- Hormonsuz üretilmiş meyve ve sebzeler tercih edilmeli.



- Yenilen ürüne katkı maddesinin konulmamasına dikkat edilmeli.



- Hazırlık sürecinde sağlıklı olan ve küflenmemiş besinler tüketilmeli.



- Sigara içilmemeli.



Çevreden gelen zehirlenmelerin su, toprak, havayı da kirlettiğine işaret eden Baskın, çevrenin temiz olmasının da kanserden uzaklaştırıcı etken olduğunu sözlerine ekledi.



(AA)